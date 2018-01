Leibertingen 110 Bürger beim Neujahrsempfang

Mit dem Neujahrsempfang der Gemeinde Leibertingen im Bürgerhaus Altheim wurde auch das Jubiläumsjahr 1250 Jahre Altheim eingeläutet. Zu diesem Anlass waren ein Dutzend Altheimer in selbstgenähten Leinenkleidern zum Empfang erschienen.

Leibertingen – Mit dem Neujahrsempfang der Gemeinde Leibertingen im voll besetzten Bürgerhaus Altheim ist das Jubiläumsjahr 1250 Jahre Altheim eingeläutet worden. Ortsvorsteher Helmut Straub eröffnete das Jubiläumsjahr mit Worten von anno dazumal. Ein Dutzend Altheimer waren in selbst genähten Leinenkleidern zum Empfang gekommen. Der oberschwäbische Liedermacher Michael Skuppin aus Bad Saulgau trug selbst geschriebene Lieder und Geschichten vor. Auch das Klarinetten-Trio Birgit Lautenbacher (Altheim), Kurt Hafner (Thalheim) und Jürgen Reis (Rosna) sorgte für den musikalischen Rahmen.

In seiner fast einstündigen Neujahrsansprache zog Bürgermeister Armin Reitze ein Fazit zum vergangenen Jahr und erinnerte nochmals an einige Projekte. Sehr erfreulich sei der Zuwachs von 32 Einwohnern auf nun 2141 Mitbürger, freute sich der Bürgermeister. Im vergangenen Jahr seien 166 Menschen nach Leibertingen gezogen, 153 hätten den Ort verlassen. Im Standesamt wurden 26 Geburten verzeichnet: 14 Mädchen und acht Jungs. 17 Leibertinger verstarben.

Bedauerlich sei die Schließung der Bäckerfiliale Hubert Benkler in Leibertingen im November gewesen, sagte Armin Reitze. Über einen Fortbestand seien zwar Gespräche geführt worden, jedoch leider ohne Ergebnis. Lob sprach Reitze den Mitgliedern der über 45 Vereine in der Gemeinde aus, die viel ehrenamtliches Engagement zeigten.

In der Gemeinde sei 2017 rege gebaut worden, erinnerte Reitze: Über 25 Bauanträge mit einem Gesamtvolumen von 8,8 Millionen Euro seien eingereicht worden. Die Sanierung der Burg Wildenstein und die Erweiterungsbauten der Firma Mahle seien besondere Schwerpunkte gewesen. Die Gemeinde habe die beiden Baugebiete Herren Höck Nord in Kreenheinstetten und Steigäcker in Altheim mit 17 Bauplätzen innerhalb eines Jahres geplant und erschlossen. Der Gemeinderat legte einen Kaufpreis von 75 Euro pro Quadratmeter fest. Reitze rechnet mit Verkaufserlösen von 400 000 Euro.

Das Haushaltsvolumen für 2018 sei mit über 12 Millionen Euro auf Rekordniveau. Der hohe Schuldenstand von 3,8 Millionen Euro bereite ihm etwas Sorge, bekannte der Rathauschef. Leibertingen als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm ländlicher Raum habe für einige Projekte Zuschussanträge gestellt, die teils schon bewilligt worden seien. Größere Vorhaben seien das Nahwärme-Projekt in Kreenheinstetten mit einer Investitionssumme von 2,2 Millionen Euro und der Umbau des Rathauses in Thalheim für Vereine, was 1,8 Millionen Euro kosten wird.

Bürger und Gemeinde

Bürgermeister Armin Reitze wünscht sich, dass die Bürger eine positive Einstellung zu ihrer Gemeinde haben: "Leider ist vielen Menschen das Gefühl dafür verloren gegangen, dass die Gemeinde als kleinste Selbstverwaltungseinheit für die Menschen nicht ein unbeteiligter Dritter oder gar Gegner ist. Sondern die Einheit, wo das Gemeinwohl, also die beste Lösung für die Gesamtheit der Einwohner, gesucht und umgesetzt wird. Auch in der Familie kann nicht jeder nur seine eigenen Ziele verfolgen, ohne Rücksicht auf ein gemeinsames Ziel. Nur durch Gemeinsamkeit können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern, in der Familie und in der Gemeinde."