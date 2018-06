Kreis Sigmaringen Waldbühne feiert 90-jähriges Bestehen

Aufführung im Sigmaringendorfer Naturtheater von zwei Klassikern: Dornröschen und Robin Hood. Die rührige Theatergruppe hat 150 aktive Mitglieder, darunter 60 Kinder und Jugendliche.

Die Waldbühne in Sigmaringendorf kann in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiern. Die Vorfreude auf die neue Spielzeit ist groß. Präsentiert werden vom Ensemble in eigens für die Naturbühne geschriebenen Bearbeitungen zwei weltbekannte Stoffe: "Dornröschen – Heckenkampf im Feenland", eine klassische Märcheninszenierung, die auf das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm vom hundert Jahre schlafenden Dornröschen basiert. Und "Robin Hood". Hier würden die Abenteuer des legendären Kämpfers für die Armen aus dem Sherwood Forest in einer spannenden und unterhaltsamen Fassung voller Action nachgespielt.

Heldengeschichte des Mittelalters

Das in historischer Geschichte Englands um König Richard II. eingebettete Bühnenstück für Erwachsene, "Robin Hood", startet am Samstag, 7. Juli und kann bis Sonntag, 2. September, angeschaut werden. Es erzählt, wie Ende des 14. Jahrhunderts der junge Adelige Robin of Woodstock durch Willkür des tyrannischen Königs sein Land und seinen Titel verliert. Robin wird Zeuge, wie der königstreue Sheriff in der Grafschaft Nottinghamshire die Bauern ausplündert. Mit grimmiger Entschlossenheit kämpft der berühmte englische Outlaw, der Rächer der Enterbten, Witwen und Waisen, gegen Ungerechtigkeit und die intrigante Gesellschaft im Land an. Da könnten die Besucher viele bekannte Figuren wiederfinden und auch neue Charaktere dürften für sie zu entdecken sein, verspricht Spielleiter Alexander Speh zu dieser mittelalterlichen Heldengeschichte.

Eröffnet wird die Spielzeit aber mit dem Kinder- und Jugendstück "Dornröschen". Hier folgt bereits in zehn Tagen die Premiere, nämlich am Samstag, 16. Juni. Die letzte Aufführung dazu ist am Sonntag, 29. Juli. Knapp 60 Kinder und Jugendliche wollen die Besucher bei "Dornröschen" in die fabelhafte Welt der Märchen und Sagen entführen. In einem traumhaften Königsschloss, verborgen hinter einer furchteinflößenden Dornenhecke, schläft die Prinzessin. Unzählige Prinzen haben vergeblich versucht, die kampfeslustigen Hecken zu durchdringen, um endlich zur schlafenden Schönheit vordringen zu können. Das gesamte Terrain steht jedoch unter dem Fluch und mächtigen Zauber einer Fee, den es mit Rafinesse zu brechen gilt.

Seit dem Frühjahr hat die Amateurtheatergruppe mit ihren 150 aktiven Mitgliedern – darunter sind 60 Kinder und Jugendliche – mit ihren Ensembles für beide Stücke intensiv geprobt. Der in die Robin-Hood-Rolle schlüpfende Darsteller hat bereits das genaue Zielen geübt, auch Pfeil und Bogen sind in ausreichender Zahl geschnitzt. Dornröschens Bett ist schon für die nächsten hundert Jahre gemacht. Sämtliche Rollen sind natürlich verteilt. Und die Musik zu beiden Stücken steht längst parat, ist von den Protagonisten aktuell zu vernehmen.

Für die verfassten Texte, die zur Bühne und der jeweiligen Spielerschar im besonderen Maße zugeschnitten sind, zeigen sich die beiden Regisseure Luna Selle (Robin Hood) und Alexander Speh (Dornröschen) verantwortlich. Beide farbenfrohe Inszenierungen auf der Freilichtbühne dürften für Theaterbesucher jeden Alters und genauso für Familien geeignet sein.

Sonderaufführungen möglich

"Wir sind fit für die neue Spielzeit", verkündet der Vorsitzende der Waldbühne, Walter Kordovan, mit frischem Elan im Jubiläumsjahr. Er kann die Premiere in zehn Tagen, wofür es noch Karten gibt, kaum erwarten. Im Übrigen würden für das Jugendstück auch drei bis vier Sonderaufführungen außerhalb des regulären Spielplans an Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittagen veranstaltet. Sie werden zu speziellen Konditionen für Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen und ähnlichen Vereinigungen angeboten. Hierzu sei allerdings eine gesonderte Anmeldung bei der Waldbühne erforderlich (siehe Infokasten).