Kreis Sigmaringen Vortrag über die Baugeschichte der Burg Hohenzollern

Christian Kayer referiert am Dienstag, 5. Juni, im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen. Zuvor trifft sich der Hohenzollerische Geschichtsverein dort zur Mitgliederversammlung.

Die Burg Hohenzollern – sie ist Postkartenmotiv, Besuchermagnet und königliche Stammburg. Das bekannte Bild der den Zollernberg bekrönenden, historistischen Burganlage mit ihren weit ins Land grüßenden Türmen verstellt fast den Blick für die tausendjährige Geschichte der Burg, die im Mittelalter als eine der stärksten Festungen in deutschen Landen galt. Über die Architektur und Baugeschichte der Burg referiert am Dienstag, 5. Juni, im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen der promovierte Architekt und Bauforscher Christian Kayser aus München. Kayser wird auf die verschiedenen Bauphasen der Burg eingehen und diese anhand von rekonstruierten Darstellungen erläutern. Beginn ist um 20 Uhr, Veranstalter ist der Hohenzollerische Geschichtsverein. Dieser hält laut Mitteilung am gleichen Abend und Ort um 18 Uhr seine Mitgliederversammlung ab. Interessenten sind willkommen. Die Tagesordnung ist im Internet unter www.hohenzollerischer-geschichtsverein.de (Aktuelles) veröffentlicht.