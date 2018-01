Mengen Triathletinnen laufen vorne weg

Die Laufsportler des Mengener Turnvereins schneiden beim 34. Silvesterlauf in der Kreisstadt sehr passabel ab. Abteilungsleiter Stefan Vollmer ist mit dem Jahresausklang hochzufrieden.

Mit 19 Teilnehmern waren Mengens Triathleten bei der 34. Auflage des Silvesterlaufs in der Kreisstadt mit ihrem Nachwuchs wieder gut vertreten. "Es ist beachtlich, wie wir uns in der Läuferszene behaupten können. Wir trainieren aber auch das ganze Jahr unter guten Bedingungen und guten Trainern", weist Stefan Vollmer, Abteilungsleiter beim Turnverein Mengen auf eine beispielhafte Nachwuchsarbeit hin, die zu den erfolgreichsten in Baden-Württemberg zählt. Ihn stimmte der tolle Jahresausklang in Sigmaringen sehr zufrieden.

Vor allem die so genannten Medaillenränge können sich sehen lassen. So sprintete Laura Briemle bei den unter 20-Jährigen beim Fünf-Kilometer-Lauf in 21,59 Minuten der Konkurrenz davon. Die 19-jährige Schülerin aus Hohentengen hatte zuletzt arg mit Verletzungen zu kämpfen. Neuerdings hat sie die Trainer-Lizenz C im Fachbereich Gesundheit und Fitness erworben und unterstützt das Kinderturnen im Freizeitsport Göge.

Unter den 40-jährigen Frauen hatte Andrea Schönenberger beim Zehn-Kilometer-Lauf in 43,43 Minuten die schnellsten Beine. Ihr aktiver Sohnemann Daniel hatte sie mit seiner Begeisterung zum Mitmachen animiert. Er selbst lief auf der kürzeren Strecke bei den unter Zwölfjärigen als Zweiter über die Ziellinie.

Einen weiteren zweiten Platz holte sich Larissa Marie Ermler bei den unter 14-Jährigen auf der Fünf-Kilometer-Distanz. Dritter auf dieser Strecke wurden Tim Hirsch (unter 12-Jährige) und Lukas Müller bei den unter 18-Jährigen. Platz drei über zehn Kilometer erreichte Waltraud Vollmer in der Kategorie der 50-jährigen Frauen.

Die Triathleten, eine Abteilung des Turnvereins Mengen, sorgen auch ansonsten für Furore. So holte das Herrenteam in der Triathlon-Bundesliga in der Endabrechnung den fünften Rang in ihrer bis dato besten Saison seit ihrer Bundesligazugehörigkeit 2013. Den Damen gelang zwar mit dem zwölften Rang der Bundesligaklassenerhalt. Doch sie mussten wegen beruflich- und studienbedingter Belastungen abgemeldet werden, bedauert Vollmer.