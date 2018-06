Kreis Sigmaringen Themenführung informiert über Ernährung der Kelten

Kulinarische Reise am Sonntag, 3. Juni im Heuneburgmuseum in Herbertingen-Hundersingen bringt Licht ins Dunkel, was der frühere Volkstamm verspeist hat.

Besucher des Keltenmuseums Heuneburg können sich am Sonntag, 3. Juni, auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit begeben. In einer einstündigen Führung durch das Heuneburgmuseum im Herbertinger Stadtteil Hundersingen in der Binzwanger Straße 14, vorbei an zahlreichen Originalfunden und eindrucksvollen Inszenierungen gibt vieles rund um die Kelten zu erfahren. Laut Mitteilung des Veranstalters liegt das Hauptaugenmerk in dieser Führung auf der Ernährung der Kelten. Was aßen Sie, vielleicht Linsen und Spätzle – so wie wir? Die Besucherführerin Brigitte Steinacher bringt in der Themenführung „Linsen & Spätzle?!“ um 14.30 Uhr genügend Licht ins Dunkel. Die Teilnahme kostet 3 Euro (Erwachsene) und 2 Euro (Kinder 6 bis 16 Jahre) zuzüglich Eintritt.