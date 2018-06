Kreis Sigmaringen Theater-Spielprojekt mit Schülern

Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis führen ihre einstudierten Stücke am Sonntag, 17. Juni, im Alten Schlachthof von Sigmaringen auf. Interessierte an diesen Aufführungen müssen sich zur Veranstaltung bis 14. Juni angemeldet haben.

Zum ersten Mal wird im Alten Schlachthof Sigmaringen am Sonntag, 17. Juni, um 14, 15.30 und 17 Uhr nach dem Vorbild der sogenannten „Spielprojekte“ des Zimmertheater Tübingens ein Theater-Spielprojekt für Schüler aus dem Landkreis in Sigmaringen abgehalten. In Kooperation mit dem Regierungspräsidium Tübingen haben sich seit Januar vierzig theaterbegeisterte Schülerinnen und Schüler mit ihren Kursleitern aus einer Vielzahl an Schulen spielerisch dem Motto „Isso!“ (ist so – das Jugendwort des Jahres 2016) angenähert, so der Veranstalter.

Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Eine Voranmeldung ist bis 14. Juni erforderlich unter Telefon 0 75 71/33 33 oder per E-Mail: info@schlachthof-sigmaringen.de Bild: Barbara Renner