Kreis Sigmaringen Suche nach Kriegsnarben im Elsass

Ausstellung des Kreiskulturforums zeigt die Kriegsspuren am Hartmannsweiler Kopf durch Fotografen aus Deutschland und Frankreich. Meßkircher Kreisgalerie bedient hiermit ein gemeinsschaftliches Projekt.

Kreis Sigmaringen – Das Kreiskulturforum widmet sich unter seinem Leiter Edwin Ernst Weber thematisch der erstmaligen Gründung einer demokratischen Ordnung vor 100 Jahren. In einer ganzen Reihe von erlesenen Veranstaltungen quer durch das Kreisgebiet will es dem aktuellen Kulturschwerpunkt "Demokratie und Freiheit" in allen Facetten gerecht werden. In gebührender Form wird hierbei der demokratische Aufbruch am Ende des Ersten Weltkriegs gewürdigt und dessen zum Teil auch verfolgte Wortführer – wie beispielsweise der von rechtsradikalen Terroristen ermordete Zentrumspolitiker Matthias Erzberger. Ein geschärfter Blick in die Geschichte zurück sei dabei unausweichlich, sagt Weber.

Ein zentraler Veranstaltungsort mit Ausstellungen und Vorträgen ist die Kreisgalerie Meßkirch. Hier wird am Sonntag, 8. Juli, um 17 Uhr die deutsch-französische Fotoausstellung "Wandlungen – Mutations" eröffnet. Thema: Der Hartmannsweilerkopf im Elsass, um den ab dem 31. Dezember 1914 die Deutschen und Franzosen im Ersten Weltkrieg gefochten haben. Die schwersten Kämpfe gab es am 19./20. Januar, 26. März, 25./26. April und 21./22. Dezember 1915. 30 000 deutsche und französische Soldaten fanden dabei den Tod, doppelt so viele wurden verletzt. In den vier Kriegsjahren wechselte die Bergkuppe vier Mal ihren Besitzer. Getragen ist die Ausstellung als Gemeinschaftsprojekt von Aufnahmen der französischen Fotografin Nathalie Avey und des deutschen Fotografen Tobias Kern. Sie zeigen in ihren Bildern die immer noch in Natur und Bauwerken eingebrannten, noch heute deutlich sichtbaren Spuren jenes blutigen Kampfgeschehens vor 100 Jahren. Ab 23. Oktober ist dann die Ausstellung im Abri-Mémoire der elsässischen Gemeinde Uffholtz bei Thann zu sehen.

Exkursion ins Elsass

Schon vor drei Jahren hatte Edwin Ernst Weber mit dem Kreiskulturforum für dieses Thema zu sensibilisieren vermocht. "Im Bereich der Kultur kann man dem gemeinsamen Gedenken am besten Rechnung tragen", sagte Weber, als er die Exkursion ins Elsass organisierte. Rund 50 Personen aus dem Landkreis hatten sich daran beteiligt. Sie betrachteten die im Ersten Weltkrieg heftig umkämpfte Bergkuppe in den Südvogesen, auf der noch ungefähr 6 000 Unterstände und 90 Kilometer Schützengräben erhalten geblieben sind, der damals bestandene Wald gänzlich verschwunden ist. Franzosen und Deutsche hätten den Hartmannsweilerkopf nicht umsonst als "Berg des Todes" oder "Menschenfresser" bezeichnet. Die hohe Zahl an Toten und Verletzten legten zugleich Zeugnis ab, wie sinnlos solche Kriege sind.

Uffholtz, das am Fuße des Hartmannsweilerkopfs liegt und im Ersten Weltkrieg zu 80 Prozent zerstört worden war, beherbergt heute ein deutsch-französisches Museum als Symbol für die Aussöhnung. Die Gedenkstätte "Abri-Mémoire" diente den Deutschen ab 1916 als Sanitätsunterstand. In diesem historischen Gasthaus ist das besagte Museum untergebracht, übrigens eines der wenigen Gebäude, die stehen geblieben sind. "Wir wollen kein Kriegsmuseum sein", hatte der Bürgermeister des 1 600-Einwohner-Ortes, Jean-Paul Weiterlen, betont, "sondern ein Ort für deutsch-französische Begegnung."

Begleitend zur Meßkircher Ausstellung wird ein zweisprachiger Katalog aufgelegt. Die Ausstellung ist von 8. Juli bis 7. Oktober, jeweils freitags bis sonntags, von 13 bis 17 Uhr zu sehen.