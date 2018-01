Kreis Sigmaringen Straßensperrungen wegen Sturm

Landkreis trifft früh erste Sicherheitsvorkehrungen. Zwei Bäume sind in Sigmaringen umgestürzt. Schäden treten nur im geringen Maße auf.

Vorsichtshalber hat das Landratsamt im gesamten Landkreis am gestrigen frühen Morgen wegen Sturm "Burglind" mehrere Straßen gesperrt und die Öffentlichkeit darüber informiert. Betroffen waren davon die Landesstraße 268 zwischen Mottschieß und Mengen, die Landesstraße 286 zwischen Krauchenwies und Ostrach, die Kreisstraße 8239 zwischen Hausen a. A. und der Landesstraße 286 und zwischen Rosna und Rulfingen. Auch die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Krauchenwies und der Landesstraße 286 sowie die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rulfingen und der Landesstraße 286 ist gesperrt worden. Als Kriterium galten Strecken, die durch Waldstücke führen und als besonders windanfällig gelten. Überall wurden Umleitungen eingerichtet.

Da Schäden nur im sehr geringen Maße auftraten, erfolgte am gestrigen Nachmittag die Entwarnung der Behörde, konnten die Strecken am gestrigen Nachmittag wieder für den Verkehr frei gegeben werden. "Es gab nur ein paar herumliegende Äste, also fast nicht der Rede wert, was unsere Straßen angeht", sagte Tobias Kolbeck, Pressesprecher im Landratsamt nach eigenem Kenntnisstand, noch ohne konkreten Überblick, auf Anfrage des SÜDKURIER.

Zwei umgestürzte Bäume hatte die Freiwillige Feuerwehr in der Kreisstadt Sigmaringen außerhalb des Stadtbereichs zu bergen, wie der stellvertretende Kommandant Jürgen Bossert unserer Zeitung berichtet. So war im Bereich Unterschmeien ein Baum umgekippt, der andere lag auf der Landesstraße 456, auf der Höhe Josefslust in Richtung Krauchenwies. Bossert zog ein positives Resümee: "Wir waren gut vorbereitet."

"Nur kleinere Einsätze, nichts Dramatisches", meldete Bad Saulgaus Feuerwehrkommandant Karl-Heinz Dumbeck im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Im Stadtgebiet sei eine Straße überflutet worden und am gestrigen Nachmittag drohte plötzlich der Nonnenbach im Stadtteil Moosheim überzulaufen. Mit einem installierten Rückhaltesystem – einer Hochwasserschutzmaßnahme – gelang es, den Bachabfluss zu schließen. Die Feuerwehrabteilung in Moosheim war danach noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt.