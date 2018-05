Sigmaringen Staufermedaille für Herbert Kaut

Ministerpräsident Winfried Kretschmann lobt den Laizer Unternehmer. Der Mann wird wegen seiner große Verdienste um das Gemeinwesen gewürdigt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann war anlässlich der Verleihung der Staufermedaille an den Unternehmer Herbert Kaut in Laiz voll des Lobes: „Herbert Kaut hat sich in herausragendem Maße um die Vereine und das Gemeinwesen in Unterschmeien und Sigmaringen und damit um das Zusammenleben der Menschen in Baden-Württemberg verdient gemacht." Ohne Menschen wie ihn wäre das Vereinsleben in den Gemeinden undenkbar. Der Jugend würden die Vorbilder fehlen und die Gesellschaft wäre um ein Vielfaches ärmer, sagte Kretschmann in seiner Laudatio.

Der Geehrte hatte nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der Firma Eisele in Laiz Maschinenbau studiert. Als Ingenieur gründete er 1974 seine eigene Firma am Standort Unterschmeien mit der Fertigung von Spritzwerkzeugen. Das Unternehmen wuchs kontinuierlich inklusive seines erheblich erweiterten Geschäftsfeldes (siehe Infokasten). Nach diversen Erweiterungen folgte 2011 der Neubau in Laiz. Die hohe Identifikation der Beschäftigten mit seiner Firma erfüllt Herbert Kaut mit sichtlichem Stolz. Gern weist er auf diesen Faustpfand, was sich schon anhand der Lehrlingszahlen bemerkbar mache: Von den 62 Ausgebildeten hielten 30 seiner Firma weiterhin die Treue. Dieser Tatbestand ist auch dem Ministerpräsidenten nicht verborgen geblieben: „Er war und ist der Motor der Herbert Kaut GmbH & Co. KG und hat heute als Unternehmer ein beachtliches Lebenswerk vorzuweisen. Seine Markenzeichen sind Durchhaltevermögen und Willenskraft“, unterstrich Kretschmann. Darüber hinaus habe Kaut sich für seine Mitmenschen und deren Anliegen interessiert und Verantwortung übernommen.

Kaut gehörte von 1980 bis 1989 der CDU-Fraktion im Sigmaringer Gemeinderat an, er war Mitglied des Ortschaftsrats von Unterschmeien und 26 Jahre dessen Ortsvorsteher. „Er ist dort eine Institution“, betonte Kretschmann. So habe er die Renovierung des alten Schulhauses, die Anschaffung eines Feuerwehrautos und die Erschließung des Baugebiets Öschle vorangetrieben.

„Herbert Kaut war auch im Vereinsleben stark engagiert“, würdigte Kretschmann den Firmenchef. Seit 1963 Mitglied im SV Unter/Oberschmeien und selbst aktiver Fußballer, setzte er sich für den Bau eines Vereinsheims und die Erweiterung des Sportgeländes ein. Die Freiwillige Feuerwehr Unterschmeien zählte ihn zu ihren Mitgliedern, ebenso der Männergesangsverein Unterschmeien zu seinen Förderern. Zudem habe er von 1979 bis 1995 im Pfarrgemeinderat mitgewirkt. Seit 2011 engagiert sich Kaut in der „Bürgerstiftung Dorfgemeinschaft Unterschmeien“ und seit 2013 im Stiftungsrat der Bürgerstiftung Sigmaringen für soziale und gemeinnützige Projekte.