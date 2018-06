Kreis Sigmaringen Sigmaringer Grüne wollen Radfahrer stärken

Der Kreisverband positioniert sich zum Thema Verkehr. Der Ausbau der Bundesstraße 311 findet bei den Kreisgrünen prinzipielle Ablehnung.

Als letzten, aber nicht minder gewichtigen Schwerpunkt hat sich der Sigmaringer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen zum Verkehr positioniert. Unterschwellige Ablehnung findet darin der Ausbau des Autoverkehrs: Im Wissen, dass eine Abkehr von der automobilen Dominanz eine eher unpopuläre Forderung ist, die aber im Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz unumgänglich sei.

Für die Kreisgrünen ist klar, dass der immer weitere Ausbau des Straßennetzes zu einem Teufelskreis führe: Jede zusätzlich verwirklichte Verbindung, jeder Stau, der durch eine Straßenverbreiterung vermieden würde, führe letztendlich zu einer zusätzlichen Nachfrage. Es würden wiederum mehr Menschen bei einer schneller und attraktiver gewordenen Strecke das Auto nutzen. Die Folge: Abermalige Engpässe, die weitere Baumaßnahmen erforderten. "Ein Kreislauf, der nie zu enden scheint", so Arbeitskreis-Sprecher Wolfgang Ruff.

Bundesstraße 311: Prinzipiell sind die Grünen gegen die Verkehrsmaßnahme B 311-neu. Aufgrund der dringlichen Umsetzung des Klimaschutzplanes 2050 seien hierfür die Investitionen falsch angelegt und kontraproduktiv. Bleibe die Entscheidung bestehen, wovon auszugehen sei, wäre eine Trassenführung erforderlich, um aus ökologischer und finanzieller Sicht für eine größtmögliche Entlastung der Bürger zu sorgen. Die aktuell favorisierte Nordtrasse sei "nicht die beste Führung". Die Planung der Bundesstraße sollte mit parallel verlaufenden Radwegen einhergehen.

Öffentlicher Personennahverkehr: Der Ausbau sollte zur Reduktion des private Autoverkehrs führen, bei gleichzeitiger Steigerung des Radverkehrsanteils. Die Kreisgrünen fordern eine Radinfrastruktur, die den Nahverkehr auf Straße und Schiene kombiniert. Sie würden gerne Privilegien für Autofahrer, so nah wie möglich am Geschehen zu parken, einschränken. Einzig das Fahrrad, als das schnellste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel, sollte nah am Zentrum parken dürfen.

Radverkehr: Ihn betrachten die Kreisgrünen wohlwollend. Regelmäßiges Radfahren wirke sich positiv auf Herz und Kreislauf aus und verbessere die konditionellen und koordinatorischen Fähigkeiten bis ins hohe Alter. Die Weiterentwicklung des Fahrrads würde dessen Einsatzfähigkeiten um ein Vielfaches verbessern. Pedelecs, Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung, würden auch untrainierten Menschen das Fahren längerer Strecken im hügeligen Gelände ermöglichen. Die Vielfalt der Fahrradmodelle und der Einzug der Elektro-Motorisierung böte vielfältige Alternativen zum Auto. Damit mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen, müssten sie als Verkehrsteilnehmer voll akzeptiert werden. So könnten sich ältere Menschen wieder ein Teil ihrer selbstständigen Mobilität zurückerobern, betonen die Grünen.

Bürgerbus: Dieser übernimmt nach ihrem Verständnis eine im Zuge der Angebotsplanung klar definierte Ergänzungsfunktion, der in Fahrplänen auf den ÖPNV abgestimmt ist. Die Grünen nennen als vorzeigbares Beispiel den gut funktionierenden und gut angenommenen Bürgerbus in Pfullendorf, der von Ehrenamtlichen gesteuert wird.

Bürgerrufauto: Das sind in der Regel kleinere Fahrzeuge, die weniger in den Nahverkehr integriert sind. Oft kämen Autos mit fünf Fahrgastplätzen zum Einsatz. Es bedürfte einer vorherigen Bestellung und würde zumeist als Haus-zu-Haus-Bedienung angeboten. Nach Einschätzung der Kreisgrünen dürfte das Rufauto-Modell sich als das wirtschaftlichere, umwelt- und bürgerfreundlichere Modell erweisen. So könnte zum Beispiel die Stadt Meßkirch als kleines Mittelzentrum zusammen mit den umliegenden Gemeinden wie Leibertingen und Sauldorf zwei Anrufautos mit E-Betrieb anschaffen. Dieselben Kriterien würden für Gammertingen, Mengen, Ostrach, Herbertingen, Stetten a.k.M. oder den Donautalgemeinden gelten.

Schienenverkehr: Erklärtes Ziel der Kreisgrünen ist es, den Menschen mehr Möglichkeiten und Anreize zu bieten, um auf andere Verkehrsmittel als dem eigenen Auto umzusteigen. So sollte der Stundentakt auf allen aktuell genutzten Bahnstrecken im Kreisgebiet von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr abends gewährleistet sein. Alle Bahnhöfe und Haltestellen sollten in der Infrastruktur modernisiert werden – durch ihren barrierefreien Ausbau, der Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Familien mit Kinderwagen den Zugang erleichtere. An allen Bahnhöfen sollte es Umsteigemöglichkeiten auf den ÖPNV, Car-Sharing, E-Bike, Leih- und Mietmöglichkeiten geben sowie Ladestationen und Fahrrad-Schließfächer. Es bedürfe einer jederzeit kostenlosen Mitnahmemöglichkeit für Fahrrad, E-Bike und Lastenfahrrad. Alle aufgegebene Haltepunkte sollten in Form von Bedarfshaltestellen reaktiviert werden. Zur guten Anbindung in Richtung Bodensee wünschen die Grünen eine Reaktivierung der Ablachtalbahn von Mengen nach Stockach.