Kreis Sigmaringen Siegerkür beim Planspiel Börse

Insolvenz AG der Bertha-Benz-Schule gewinnt den Wettbewerb der Landesbank Kreissparkasse und feiert mit anderen erfolgreichen Gruppen beim Kinoabend in Bad Saulgau.

Kreative Geschichten hat das Planspiel Börse der Landesbank Kreissparkasse in nunmehr 35. Auflage geschrieben. Als der Vorstandsvorsitzende Michael Hahn im Kinosaal von Bad Saulgau die Sieger kürte, trat eine originelle, vierköpfige Crew vor die Bühne: die "Insolvenz AG" der Bertha-Benz-Schule. Sie belegte im Gesamtranking mit einem 500-Euro-Vorsprung im Depotwert (Zuwachs 12,1 Prozent) den ersten Platz und schob sich damit landesweit an 15. Stelle. Vom SÜDKURIER befragt nach der Eingebung zu ihrem drolligen Namen, meinte Fabian Hoffmann: "Wir haben uns gedacht, wenn es nicht so gut läuft, haben wir wenigstens den richtigen Namen!" Sie hätten viel Zeit in den anderthalb Monaten investiert, alle Entscheidungen gemeinsam getroffen. Mit sichtlichem Geschick. So wurden die sprießenden Frühblüter der "Baum AG" des Gymnasiums Gammertingen überrundet und der Vorsprung gegenüber dem schärfsten Rivalen ausgebaut. Was sie aus ihrem gewonnenen Erfahrungsschatz wohl mitnehmen könnten? "Wir sind die falsche Fachrichtung", antworteten die vier schmunzelnd: "Wir sind ein sozialwissenschaftliches Gymnasium." Nicht immer hatten die gewerblichen Schulen den Favoritenstatus inne. 14 Schulen mit über 100 Gruppen hatten sich am spannenden Wettbewerb dieses Bankhauses beteiligt.

Planspiel Börse

Gesamtranking: 1. Insolvenz AG, Bertha-Benz-Schule Sigmaringen, 2. Baum AG, Gymnasium Gammertingen, 3. Focus on Success, Willi-Burth-Schule, Bad Saulgau, 4. Powergirls6, Realschule Mengen, 5. Maischips Elite, Störck-Gymnasium Bad Saulgau, 6. Padi-Coimmerz, Gymnasium Gammertingen.

Nachhaltigkeit: 1. AAJVZ, Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen, 2. REDZ, Willi-Brurth-Schule, Bad Saulgau, 3. Cameron, Gymnasium Mengen.

Beste Auszubildende: 1. Die zahnlosen Affen, 2. Lehrjahr, Landesbank Kreissparkasse.