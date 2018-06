Kreis Sigmaringen Reichsbürger beschäftigen Behörden

Landratsamt in Sigmaringen hat einige Beispiele ihrer Umtriebe parat. Auffällig: Die Verweigerung von Bußgeldforderungen.

Kreis Sigmaringen – Rund 2500 Menschen gehören nach Schätzungen des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg dem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter an. In ganz Deutschland sollen es 16 500 sein. Ihr Gedankengut wird von in der Szene recherchierenden Autoren wie Andreas Speit und Tobias Ginsburg als rechtsradikal eingeschätzt, sie würden als Sektierer und Verführer auftreten und hinter einer konservativen Fassade hetzen. Einig seien sich die Reichsbürger im Glauben an eine Weltverschwörung gegen das deutsche Volk. Von ihren Umtrieben bleibt auch der Landkreis Sigmaringen nicht verschont. Sie treten in Ablehnung von Bußgeldfoderungen auf, verweigern Steuerzahlungen. Behörden werden mit seitenlangen Schreiben und schwer nachvollziehbaren Argumentationsmustern als illegitim erklärt.

So sind Antragsteller aus dem Reichsbürger-Milieu im Landratsamt bei einer Sachbearbeiterin im Staatsangehörigkeitswesen sehr dominant, teilweise aggressiv aufgetreten, berichtet Tobias Kolbeck, Sprecher des Landratsamtes. Sie würden oft zu zweit erscheinen, um ihr Anliegen mit Nachdruck vorzutragen. Im Bußgeldbereich sei der Kontakt in der Regel schriftlich, teilweise mit vorgefertigten Schreiben. Diese seien grundsätzlich wirr und würden Floskeln und absurde Behauptungen beinhalten. So beispielsweise, dass die Bundesrepublik ein unsouveränes Staatskonstrukt der Alliierten sei oder gar als Firma "BRD GmbH" agiere. Bei Anträgen auf so genannte Staatsangehörigkeitsausweise sei die Zahl deutlich rückläufig, so Kolbeck. Zum Höhepunkt der Reichsbürgerbewegung 2016 wurden 16 Anträge, 2015 zwei und 2017 drei Anträge auf die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich gestellt. Derzeit sei nur ein Antrag eines Reichsbürgers anhängig.

Zum Verhalten der Reichsbürger sagte Kolbeck, dass sie bisher fast nur schriftlich ans Landratsamt heranträten. In der Praxis bestehe aber häufig die Schwierigkeit, Reichsbürger als solche eindeutig zu erkennen und richtig einzuordnen. Kolbeck: "Es gibt viele Trittbrettfahrer, die sich lediglich deren Argumente für ihre Sache zunutze machen wollen, ohne selbst die Ideologie dahinter zu teilen." Ein ernsthafter Zwischenfall habe sich in der Führerscheinstelle ereignet: Dort hätte ein Bürger, bei dem der Verdacht bestehe, bei Reichsbürgern Zuflucht gesucht zu haben, schriftlich mehr oder weniger deutlich mit einer Amoktat gedroht. "In diesem Fall haben wir die Polizei informiert", erklärte der Landratsamt-Sprecher.

In Pfullendorf sind es zumeist Kleingewerbetreibende, die sich früher der Grün-Alternativen Ökoszene zugehörig fühlten. Jetzt gebärden sie sich als fundamentalistische Esoteriker und hängen Verschwörungstheorien nach. Wie weitverzweigt die Landschaft der rechtsradikalen Reichsbürger ist, das hat der Autor und Regisseur Tobias Ginsburg erforscht, der sich für sein Buch "Die Reise ins Reich" undercover unter diese Klientel begeben hat. Ein weiteres Extremismus-Experte ist Andreas Speit, der Ideologie und Akteure intensiv durchleuchtet hat.

Literatur: Die Reise ins Reich – Unter Reichsbürgern von Tobias Ginsburg, 270 Seiten für 18 Euro und Reichsbürger – Die unterschätzte Gefahr von Andreas Speit, 218 Seiten für 18 Euro.