Kreis Sigmaringen Neue Führungskräfte für die Jugendarbeit

Den aktuellen Jugendleiterkurs haben 25 Teilnehmer bestanden und können somit ihre ehrenamtliche Kompetenz weiter ausbauen.

Kreis Sigmaringen (wk) Mit 25 männlichen und weiblichen Teilnehmern endete der Jugendleiterkurs, die Zertifikatübergabe erfolgte im Gasthaus "Ochsen" in Scheer. Der Kurs fand im Bürgersaal des Rathauses Inzigkofen statt und umfasste fünf Kurstage. Am Kurs haben viele Jugendliche teilgenommen, die sich auch in der Jugendbeteiligung der Gemeinden engagiert haben. Dadurch konnten sie ihre Kompetenzen für ihr weiteres ehrenamtliches Engagement weiter ausbauen. Von den Themen Aufsichtspflicht, Fördermittel, Projektarbeit, Arbeit mit Gruppen und Spielideen für verschiedene Anlässe, profitieren diese Jugendlichen genauso, wie die Jugendleiter in den Vereinen. Die hohe Teilnehmerzahl stellte an Christine Brückner, die Bildungsreferentin des Kreisjugendrings und Roland Schönbucher von der Kinder- und Jugendagentur ju-max des Landkreises Sigmaringen, die den Kurs geleitet haben, methodisch und organisatorisch hohe Anforderungen.

„So viele Jugendleiter haben noch nie an einem Kurs teilgenommen“, erklärte Christine Brückner unserer Zeitung. Die Kurs-Tage waren gekennzeichnet von Interesse, Aufmerksamkeit, Motivation und Mitverantwortung. Die Inhalte konnten so gut vermittelt werden und der notwendige Spaßfaktor kam auch nicht zu kurz. Die Anzahl der Juleica-Inhaber liegt im Landkreis Sigmaringen weit über dem Landesdurchschnitt, was von der hohen Qualität der ehrenamtlichen Jugendarbeit zeugt. Der nächste Kurs wird im Herbst 2018 angeboten.