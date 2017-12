Kreis Sigmaringen Millionen für die Gesundheit: Kreistag segnet Krankenhauserweiterung ab

Der Kreistag segnet die geplante Krankenhauserweiterung ab. Die Klinikstandorte sollen ein Netzwerk der Versorgung werden.

Rund 98 Millionen Euro soll die bis 2022 geplante Erweiterung und Sanierung des SRH-Krankenhauses in Sigmaringen kosten. Dazu kommen noch weitere 35 Millionen für die Sanierung der beiden Bettenflügel. Ein Zeitraum für diesen letzten Bauabschnitt steht noch nicht fest. Der Landkreis Sigmaringen wird als Gesellschafter der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen eine Ausfallbürgerschaft über 17 Millionen Euro übernehmen. Das beschloss der Kreistag bei seiner Jahresabschlusssitzung einstimmig. Alle drei Klinikstandorte im Kreis Sigmaringen, also Sigmaringen, Pfullendorf und Bad Saulgau, sollen zu einem Netzwerk der medizinischen Versorgung werden. Das erklärten Werner Stalla von der SRH-Holding in Heidelberg und die Geschäftsführerin der lokalen SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH Melanie Zeitler-Dauner.

Die wirtschaftliche Ausgangslage am Jahresende sieht nach Einschätzung der SRH-Vertreter gut aus. Die Zahl der Aufnahmen konnte von 20 900 im Jahr 2013 auf 22 879 im Jahr 2016, also um 9,5 Prozent, gesteigert werden. Davon entfällt der Löwenanteil mit rund 15 000 stationären Aufenthalten auf das Sigmaringer Krankenhaus.

In den drei Klinikbereichen werde ein, so Stalla, "super medizinisches Angebot" bereit gehalten. Als Beispiel nannte er den krebsmedizinischen Schwerpunkt in Sigmaringen, der im Rahmen der Zukunftssicherung ausgebaut werden soll. Ebenso wie in Sigmaringen sollen die Häuser in Bad Saulgau und in Pfullendorf die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Andererseits sollen Pfullendorf und Bad Saulgau besondere Abteilungen erhalten, die von regionaler und überregionaler Bedeutung sind. Als Beispiel nannte der Geschäftsführer in Pfullendorf das Schlaflabor, die Gefäßchirurgie und die geplante Geriatrie und in Bad Saulgau die Allgemein- und Bauchraumchirurgie. Große Bedeutung habe die dortige Geburtsabteilung, mit bisher 500 Geburten seit Jahresbeginn.

Diese Ausweitung und Festigung des medizinischen Angebots im Landkreis ist aus Sicht der SRH ohne bauliche Erweiterungen und Modernisierungen zunächst in Sigmaringen selbst nicht machbar. Dabei geht es der Betreibergesellschaft nicht nur um den in die Jahre gekommenen Standard der Bettenabteilungen, sondern noch wichtiger um die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise neue und modernisierte Operationssäle.

Dazu wird in Sigmaringen anstelle des heutigen Parkdecks ein moderner Funktionsbau entstehen. In diesem Gebäude sollen der OP-Trakt mit einem zusätzlichen siebten Operationssaal, die Zentralsterilisation, die zentrale Notaufnahme sowie vier Stationen mit 152 Betten untergebracht werden. Außerdem sollen zur Ergänzung der Intensivstation und Einzelzimmer mit Schleusenfunktion sowie Räume für die urologische und internistische Funktionsdiagnostik entstehen. Alleine dieser Neubau wird 60 Millionen Euro kosten. In einem weiteren Bauabschnitt wird der heutige Nordteil des Krankenhauses und spätere Mittelteil modernisiert. Dazu gehören Modernisierungen der konservativen Stationen und der Psychiatrie. Zusätzlich wird eine psychosomatische Station neu gebaut. Für diesen Bauabschnitt sind aus heutiger Sicht weitere 35 Millionen Euro erforderlich. Erst danach, also nach 2022, sollen die Bettentrakte modernisiert werden. Nicht in der 130-Millionen-Bausumme enthalten ist der aktuelle Bau des Parkhauses als Ersatz für das heutige Parkdeck und als Beitrag zur Entschärfung der angespannten Parkplatzsituation um das Krankenhaus. Das Parkhaus wird 300 Stellplätze bieten und soll Ende 2018 in Betrieb genommen werden.