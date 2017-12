Kreis Sigmaringen Landratsamt Sigmaringen erneuert Internetauftritt

Homepage bietet Zugriff über alle mobilen Geräte. Umfassende Neugestaltung, auch mit neuem Wappen.

Kreis Sigmaringen – Das Landratsamt hat sich ein neues, einheitliches Erscheinungsbild gegeben und bietet darüber hinaus im Internet eine neue Homepage für den Landkreis Sigmaringen an. Sie ist seit wenigen Tagen für jeden Nutzer zugänglich. Der Vorteil: Die Seite ist auf allen mobilen Endgeräten optimal lesbar. „Wir haben festgestellt, dass die Nutzer mobiler Endgeräte enorm zugenommen haben“, sagte Landrätin Stefanie Bürkle in einem Pressegespräch gegenüber dem SÜDKURIER und belegte dies sogleich mit Zahlen: 50 Prozent greifen über den Desktop-Personalcomputer, 41 Prozent über das Smartphone und 9 Prozent über das Tablet auf dieses Angebot zurück.

Das bisherige, etwas altbacken wirkende System mit der Homepage war nach neun Jahren nicht mehr up to date, erklärte die Landrätin. Und wie sie aus vielen Gesprächen erfahren hätte, sei doch der erste Eindruck entscheidend, wie attraktiv eine Homepage aufgebaut ist, deren Hintergrund im Übrigen für Smartphones oder Tablets bis dato gar nicht geeignet gewesen sei. Also habe sich das Landratsamt zur Neustrukturierung, zum Layout und Aufbau der Homepage externe Hilfe bei der Firma Hitcom aus Dunningen geholt. Alle Texte seien überarbeitet worden und neue Informationen hinzugekommen. Daran hätten über 40 Internetredakteure aus sämtlichen Fachbereichen des Hauses über ein Jahr lang gearbeitet. Es galt stattliche 4100 einzelne Seiten der Homepage zu gestalten. Die sind neu gegliedert worden, stellen sich deutlich belebter dar und es gebe vor allem keine Textwüsten mehr, wies die Landrätin auf die verbesserte Optik, leichtere Suchfunktionen und die Vielfalt an Informationsquellen hin. Nach einem zur Verfügung gestellten Vorabtest lässt sich das bestätigen.

Landratsamtsprecherin Sabine Stark und ihr Stellvertreter Tobias Kolbeck erläuterten die Dienstleistungen im Internetportal, wie sie sich an den Zielgruppen orientieren und auch in leichter Sprache gehalten sind. Als Beispiel führten sie den „interaktiven Abfallgebührenbescheid“ auf, der ein Mehrwert für den Bürger bedeute. Denn auf jedem Bescheid steht ein zweidimensionaler QR-Code, mit dem sich der Bürger jeden Teil des Gebührenbescheids zu jeder Zeit exakt erklären lassen könne.

„Was uns einzigartig macht: Wir werden als einer der ländlichsten Landkreis beschrieben. Das sehen wir als Stärke“, betonte Stefanie Bürkle. So lautet der neue Anspruch des Landkreises: „Land schafft Raum, schafft Perspektive“. Er soll auf die Chancen hinweisen, die der weiträumige Landkreis gebe. Neben der Arbeit sei dies ein günstiger Wohnraum gegenüber vielen Nachbarkreisen, gerade auch in Richtung Bodensee. Zudem weise der der sich einst aus badischen, hohenzollerischen und württembergischen Teilen zusammengesetzte Kreis einen „unglaublich hohen Freizeitwert vor“, argumentierte die Landrätin. „Wir wollen bewusst dazu stehen, was wir sind“, sagte sie und nannte dies ein smartes Bekenntnis. In einer Personalversammlung sei der Internetauftritt den 808 Mitarbeitern im Landratsamt bereits vorgestellt worden, damit sie das neue Erscheinungsbild als Multiplikatoren nach außen geben können.

Auch das Wappen, der Hirsch, ist im Zuge dieser Modernisierung im neuen Design über die Firma „Vierdimensional“ aus Bad Waldsee neu gestaltet worden. Dieses Wappentier ist zukünftig auf allen Publikationen des Landratsamtes zu finden. Und es ziert die Infothek im Eingangsbereich des Landratsamtes. Dazu ist auch eine neue Kaffeetasse kreiert worden – in drei Farben. Der goldene Hirsch habe unter den Mitarbeitern dabei klar das Rennen gemacht.

