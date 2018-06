Landkreis und Kreiskulturforum haben den neuen Kulturschwerpunkt im Landkreis festgelegt. 43 Veranstaltungen gibt es dazu in 16 verschiedenen Orten. Das inhatlsreiche Programms haben Landrätin Stefanie Bürkle und Kreisarchivar Edwin Ernst Weber im Sigmaringer Landratsamt präsentiert.

Die Novemberrevolution von 1918 und die erstmalige Entstehung einer demokratischen Ordnung in Deutschland vor hundert Jahren war für den Landkreis und das Kulturforum Anlass genug, ihren aktuellen "Kulturschwerpunkt 2018" auf das Thema "Demokratie und Freiheit" zu legen. Den programmatischen Inhalt haben Landrätin Stefanie Bürkle und Edwin Ernst Weber, Leiter im Stabsbereich Kultur und Archiv, im Landratsamt im Detail vorgestellt. Integriert würden bei diesem Blick zurück in die Geschichte auch jene Anführer in damaliger Zeit, die für ihr Erstreiten der heute geltenden Kriterien einen zum Teil hohen Blutzoll zu zahlen hatten, so die Landrätin. Genauso würde aber im Veranstaltungsreigen untersucht, wie heute mit den erreichten demokratischen Tugenden umgegangen werde. "In der Gleichgültigkeit liegt meines Erachtens die größte Gefahr, dass solche Errungenschaften wieder verloren gehen könnten. Das betrifft gerade unsere heutige Gesellschaft, und dies erfüllt mich mit Sorge", sagte Stefanie Bürkle im Hinblick auf rechtspopulistische Umtriebe.

Geschärfter Blick auf die Geschichte

Es ist die nunmehr 16. Auflage eines Kulturschwerpunkts, der einen geschärften Blick zurück auf die Geschichte von freiheitlichen und demokratischen Traditionen werfen soll. Aufgearbeitet wird dies alles in insgesamt 43 Veranstaltungen an 16 verschiedenen Orten im Landkreis, der Zeitrahmen dafür wurde auf Wunsch der Beteiligten bis Ende April 2019 verlängert. Starten wird das Programm im Rathaus Mengen am 17. Mai mit einem Vortrag von Professor Gerhard Wegner, der das Lebenswerk des Kapitalismuskritikers Karl Marx und den des Genossenschaftlers Friedrich-Wilhelm Raiffeisen gegenüberstellt. Beschlossen wird die Kulturreihe am 10. April 2019 im Schloss Meßkirch, wo sich Kinder der Grundschule Rohrdorf unter Anleitung der Künstlerin Carola Riester in einem Animationsfilm ihre Gedanken über Werte in ihrem Alltag unter dem Titel "Wo wohnt die Demokratie" gemacht haben.

Exkursion zu Pionieren der Freiheit

Vielfach stellen die Organisatoren die verfolgten demokratischen Wortführer aus dem Landkreis und der Region ausführlich ins Blickfeld. Kreisarchivar Edwin Ernst Weber fasst sie als "Pioniere der Freiheit" aus fünf Jahrhunderten zusammen: bei einer Exkursion, die am Samstag, 28. Juli, am Landratsamt in der Kreisstadt (auf Spuren des Radikaldemokraten Carl Otto Würth in der Revolution 1848/49) beginnen wird. Sie führt nach Kreenheinstetten (wo Pfarrer Hans Mauk 1525 als Feldprediger aufständischer Bauern im Meßkircher Raum tätig war), nach Krauchenwies (wo sich Widerstandkämpferin Sophie Scholl im Dritten Reich im Reichsarbeitsdienstlager befand), nach Stetten a.k.M. (wo in den 1920er Jahren die Sozialpolitikerin Marie Baum als Ideengeberin für das Kindererholungsheim Heuberg wirkte) und nach Herbertingen-Marbach. Im letzteren Ort wird an den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, an einen "großen Demokraten" erinnert, der prägende Jahre als Volksschullehrer im Landkreis verbrachte. Erzberger war 1918 Leiter der Waffenstillstandskommission der deutschen Regierung im Abkommen von Compiègne. Er galt als bedeutender Reformer des Finanzwesens und wurde 1921 infolge rechter Hetzkampagnen von terroristischen Rechtsradikalen ermordet. Ihm widmen sich die Veranstalter in einem weiteren Vortrag und in einer Theateraufführung.

Kino Mengen zeigt viele Klassiker

Weber freute sich auch, mit der Kinobetreiberin in Mengen eine Kooperationspartnerin erstmalig gewonnen zu haben. So könne der Kulturschwerpunkt im Kinocenter Gloria gleich um eine achtteilige Filmreihe mit zahlreichen Klassikern bereichert werden.

Allein sieben Veranstaltungen werden sich mit der Frauenemanzipation befassen, zumal mit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 das Frauenwahlrecht eingeführt worden war. Zwei Theateraufführungen im Alten Schlachthof widmen sich diesem Thema.

Der bekannte Tübinger Kommunalpolitik-Experte Hans-Georg Wehling wird nach der "Zukunft der kommunalen Demokratie" fragen. Der langjährige Präsident des Sigmaringer Verwaltungsgerichts, Franz Christian Mattes, untersucht in seinem Vortrag "Zwischen Querulanz und Bürgerrecht" die Streitkultur in unserer Gesellschaft. Und in einem Podiumsgespräch beabsichtigen gleich mehrere Diskutanten anhand von aktuellen Konflikten im Kreis nach "Wegen zu einer neuen demokratischen Konflikt- und Konsenskultur" zu suchen. Es geht um Windkraft, Kiesabbau und die Neutrassierung der B 32.

Neben Vorträgen, Ausstellungen, Exkursionen, Lesungen und einer Tagung steht eine bunte Fülle von Kleinkunst- und Theateraufführungen im Angebot. Sie sind nahezu nur aus eigener Produktion mit Akteuren aus dem Landkreis entstanden. Mitwirkende sind unter anderem die Musikkünstlerin und Sängerin Dorle Ferber und der Barde Michael Skuppin. Auch Lllo Braun, sie ist Trägerin des Kreiskulturpreises, wird mit ihrer Theatergruppe "Rolle vorwärts" mehrfach zu erleben sein.

Kreisgalerie zeigt Kriegsspuren

In der Kreisgalerie Schloss Meßkirch wird eine deutsch-französische Fotoausstellung eröffnet. Sie zeigt Aufnahmen der französischen Fotografin Nathalie Savey und des deutschen Fotografen Tobias Kern vom Hartmannsweilerkopf. Auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs haben sich Spuren des blutigen Kampfes förmlich in Natur und Bauwerke eingebrannt.

Getragen wird dieses umfassende Werk einmal mehr vom Landkreis und dem Kreiskulturforum. Aber auch der DGB-Kreisvorstand, das Frauennetzwerk des Landkreises, der Kreisverband Sigmaringen des Gemeindetags Baden-Württemberg und Schulen aus Gammertingen, Mengen und Meßkirch sind aktive Mitstreiter. Weber betonte, dass dieses Programm ohne die Unterstützung der Sparkassenhäuser in Sigmaringen und Pfullendorf-Meßkirch nicht zu stemmen gewesen wäre.

Eine Übersicht zu den Veranstaltungen ist einem in SÜDKURIER-Geschäftsstellen erhältlichen Programmheft zu entnehmen oder im Internet unter: www.landkreis-sigmaringen.de/demokratie-und freiheit

Veranstaltungen