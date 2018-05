Kreis Sigmaringen Kooperation mit Kreishandwerkern

Kreishandwerkerschaft Sigmaringen und Stadtwerke Sigmaringen haben einen Vertrag unterzeichnet, der 570 Innungsbetrieben günstigere Strom- und Erdgaspreise verspricht.

Sigmaringen – Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen erhalten zukünftig günstigeren Strom- und Erdgaspreise. Dies ermöglicht ein Kooperationsvertrag, den die Stadtwerke Sigmaringen und die Kreishandwerkerschaft geschlossen haben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, würden rund 570 Innungsbetriebe ab sofort in den Genuss von günstigeren Strom- und Gasangeboten kommen. Der Kooperationsvertrag böte die Möglichkeit, bei Vertragabschluss einen Nachlass zu erhalten. Interessierte Innungsmitglieder könnten sich an den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Karl Griener, Telefon 0 75 71/1 27 27 oder E-Mail: info@handwerk-sig.de oder an den Gewerbekundenbetreuer Joachim Heinzler, Telefon 0 75 71/10 63 36 oder E-Mail: j.heinzler@stadtwerke-sigmaringen.de wenden.