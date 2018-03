Sigmaringen Karten zu gewinnen für Musical "Servus Peter" in Sigmaringen

Das Musical "Servus Peter" will eine Hommage an den großen Sänger und Unterhalter Peter Alexander sein. Für die Aufführung am 25. März in der Stadthalle Sigmaringen verlost der SÜDKURIER Karten.

Das Musical "Servus Peter", das an Sonntag, 25. März, um 19 Uhr in der Stadthalle aufgeführt wird, ist eine Reminiszenz an den am 12. Februar 2011 verstorbenen Peter Alexander. Der österreichische Sänger, Schauspieler und Entertainer gehörte ab den 1950er Jahren bis in die 1990er zu den populärsten Unterhaltungskünstlern im deutschsprachigen Raum. Der SÜDKURIER verlost für das Musical Karten drei Mal zwei Karten.

Das Singspiel von Ralph Benatzky basiert auf dem Kult-Film "Im weißen Rößl", einer deutsch-österreichischen Komödie aus dem Jahr 1960 mit Waltraud Haas und Peter Alexander in den Hauptrollen. Das Musical will die Zuschauer mit viel Schwung, Musik und Komik in den Biergarten des legendären österreichischen Gasthofes entführen. In dem Musical soll die Geschichte um den verliebten Oberkellner und seiner Wirtin wieder aufleben. Die unterschiedlichen Charaktere, vom tollpatschigen Kellner über das lispelnde Zimmermädchen bis hin zum gewichtigen Berliner Hotelgast und dessen flirtlustiger Tochter, bringen dabei den Tag am Wolfgangsee gehörig durcheinander. Die Idee für dieses Heile-Welt-Musical hatte der Entertainer Peter Grimberg, der Hauptdarsteller, Autor und Regisseur dieses Stückes ist, wie der Veranstalter mitteilt. Er will als Kellner Peter mit Unterstützung von Horst Freckmann als „Heinz Erhardt“ seine Herzensdame, Wirtin Mariandl, für sich gewinnen.

