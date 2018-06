Herbertingen Im Blickpunkt steht die älteste Reiterfigur Deutschlands

Das Heuneburgmuseum im Herbertinger Ortsteil Hundersingen klärt alle Fragen zum Unlinger Reiter in einer Sonderführung am Sonntag, 17. Juni.

Herbertingen-Hundersingen (jüw) Spannendes zur ältesten Reiterfigur Deutschlands gibt es am Sonntag, 17. Juni im Heuneburgmuseum in der Binzwanger Straße 14 zu erfahren. Gemeint ist der Unlinger Reiter. Dieser ist im Sommer 2016 in der Heuneburg-Region bei archäologischen Rettungsgrabungen in Unlingen (Kreis Biberach) am Fuße des Bussens als einer der bedeutendsten Grabfunde zum Vorschein getreten. Der Fund, eine Bronzestatue aus einem beraubten Wagengrab ragte unter den reichen Grabbeigaben hervor. Die Reiterdarstellung war für die Wissenschaft auch ein klarer Hinweis darauf, mit welchen Fortbewegungsmitteln die frühen Kelten unterwegs waren.

Die Heuneburg wird mittlerweile zu den bedeutendsten archäologischen Fundplätzen Mitteleuropas gezählt. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der von Herodot erwähnten frühkeltischen Stadt Pyrene identisch ist. Der Burgberg und sein Umfeld werden seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht. Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Ausgrabungen vermitteln inzwischen ein facetten-reiches Bild dieser ersten Stadt nördlich der Alpen. Für internationales Aufsehen hatte an dortiger Stätte vor acht Jahren die Bergung eines unbeschädigten Kammergrabes einer frühkeltischen Fürstin gesorgt.

In der nun am Sonntag um 10.30 Uhr veranstalteten Führung zur aktuellen Sonderausstellung im Vitrinenmuseum sollen dem Besucher sämtliche Fragen zu den Kelten und dem Unlinger Reiter ausführlich beantwortet werden. Weitere Führungen orientieren sich zur Dauerausstellung „Die Kelten“, in deutscher englischer und französischer Sprache. Zudem werden spezielle Themen in Sonderführungen aufgegriffen (siehe Infokasten).

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 3 Euro, für Kinder von 6 bis 16 Jahren 2 Euro zuzüglich des Eintritts.