Kreis Sigmaringen Hilfsgütertransport geht im März nach Gambia

Diabetes-Projekt „The Gambia“ plant den nächsten Container mit medizinischen Geräten für betroffene Familien im März.

Kreis Sigmaringen – Zum elften Mal plant der Verein "Diabetes-Projekt The Gamambia" einen 40-Fuß-Container mit medizinischen Hilfsgütern und sonstigen Gebrauchsgegenständen zu beladen und in Afrikas kleinsten Staat Gambia zu schicken. Ein Jahr lang wurden laut Mitteilung sinnvolle Gegenstände zusammengetragen. Angefangen von medizinischen Geräten und Hilfsmitteln für die Pakala-Klinik von Dr. Gaye sei einiges dabei, auf das die Ärzte dort warten. „Die Zahl der insulinpflichtigen Diabetiker dort wächst stetig. Wir haben den Eindruck, dass alle medizinischen Einrichtungen in Gambia die Diabetiker in diese Klinik schicken“, erzählt Roland Schindler dem SÜDKURIER. „Das stellt uns und die Klinik vor große Aufgaben. Wir geben pro Jahr einen fünfstelligen Betrag für Insulin aus, das reicht im Moment für knapp über 20 Diabetiker“, so der Vorsitzende. Der Verein möchte auch den betroffenen Familien mehr als medizinische Versorgung bieten. So kam Christa de Rossi aus Scheer auf die Idee, nach Fliesen Ausschau zu halten. Denn in den Wohnungen dort fehle oft ein Bodenbelag. Im Sigmaringer Fachhandel „Fliesen-Fessler“ hat der Verein einen Partner gefunden, der den Verein mit größeren Posten an Fliesen unterstützt. „Wir machen das sehr gerne, denn wir haben die engagierten Personen des Vereins kennengelernt“, sagtv Firmenchef Ralf Fessler. Mit Unterstützung des Stettener Steinmetzbetriebs Hotz wurde nun die schwere Last auf Paletten auf den Heuberg gebracht.

Verein

„Diabetes-Projekt The Gambia“ wurde 2007 gegründet und hat über 165 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro. Vorsitzender ist Roland Schindler, aus Stetten a.k.M., Telefon 07573/958113- E-Mail: schindler@diabetes-projekt-gambia.de, Homepage: www. diabetes-projekt-gambia.de

Spendenkonto: Volksbank Albstadt, IBAN: DE 07 6539 0120 0067 1170 07, BIC: GENODES1EBI