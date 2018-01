Kreis Sigmaringen Gewerkschaft sucht Kandidaten

GEW bereitet Kreisversammlung vor. Die Kandidatensuche für die Personalratswahlen 2019 ist voll im Gange. Der GEW-Kreisvorstand hat in Sigmaringen getagt und hält am Mittwoch, 17. Januar, eine weitere Versammlung im Sigmaringer Hotel-Gasthof Traube ab.

Kreis Sigmaringen (wik) Bei der jüngsten Sitzung des Kreisvorstands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der Brauereigaststätte "Zollerhof" in Sigmaringen standen die Personalratswahlen 2019 und die Kreisversammlung auf der Tagesordnung. So informierte die Vorsitzende Maria Steinmann über die bisherigen Gespräche mit der GEW aus dem Zollernalbkreis. Die beiden Kreise bilden einen gemeinsamen Personalrat beim Staatlichen Schulamt in Albstadt. Derzeit läuft die Kandidatensuche für die Liste der Beamten und Angestellten für die Wahlen zum Personalrat im nächsten Jahr.

Bei der GEW-Kreisversammlung, die am Mittwoch, 17. Januar, um 18 Uhr in der Gaststätte "Traube" in Sigmaringen stattfindet, steht neben den üblichen Regularien auch die künftige Arbeit mit verschiedenen Veranstaltungen auf der Tagesordnung. Über aktuelle Themen der Bildungspolitik in Baden-Württemberg werden Martina Jenter-Zimmermann von der GEW Zollernalb und Heidi Drews von der GEW Biberach sprechen. Für die Bildungsgewerkschaft im Gespräch sind: Inklusion, die Zukunft der Gemeinschaftsschule, die Situation an Grundschulen, die Lehrerversorgung- und Besoldung, darüber soll mit den Anwesenden diskutiert werden.

Über die Veranstaltungen der Mitglieder im Ruhestand spricht Dieter Hörnlein. Uli Springmann, der die GEW beim DGB vertritt und dort dem Kreisvorstand angehört, wird darüber Auskunft geben. Vor der Kreisversammlung treffen sich bereits ab 17.30 Uhr ebenfalls in der "Traube" die beiden Ortsverbände Sigmaringen und Pfullendorf zur Wahl ihres Ortsverbandsvorsitzenden.