Kreis Sigmaringen Geld für die Sanierung des Dominikanerklosters

Linzgaustadt Pfullendorf freut sich über weitere 800 000 Euro. Die Städtebauförderungssumme soll die Attraktivität der Innenstadt stärken. Wirtschaftsministerium unterstützt mit 6,9 Millionen Euro diverse Maßnahmen von Städten und Gemeinden im Landkreis Sigmaringen.

Allein 6,9 Millionen Euro wird der Wahlkreis Sigmaringen für die Städtebauförderung nach Beschlusslage des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart erhalten, informierte die Sigmaringer Wahlkreisabgeordnete Andrea Bogner-Unden von Bündnis 90/Die Grünen. "Mit dieser Förderung erhöht das Land die Attraktivität von Quartieren und Ortskernen. Die Menschen sollen sich darin wohlfühlen, in allen Orten sollen die Zentren lebenswert bleiben", sagte die Grünenpolitikerin.

Hinter diesen Maßnahmen würde auch ein ökologischer Aspekt der Grün-geführten Landesregierung stecken. Die Ortskerne sollten für die Bürger anziehend bleiben, damit Neubauflächen an den Rändern geschont und das Erscheinungsbild der Kommunen erhalten bleibe, so Bogner-Unden. Ziel müsse sein, einer gelungenen Innenentwicklung stets den Vorzug zu geben.

Die Städtebauförderung sei demzufolge ein Ausdruck einer weiteren wichtigen politischen Ausrichtung: Sie diene der Stärkung der Kommunen angesichts des demografischen Wandels. Bogner-Unden: "Im ländlichen Raum sind Ortskerne die Herzkammern vieler Städte und Gemeinden. Indem wir Leerstände beseitigen, Wohnraum modernisieren und Flächen für Bauvorhaben zugänglich machen, knüpfen wir an ein zentrales Vorhaben an: der Entwicklung der Quartiere für ein gutes Zusammenleben."

Die grüne Landkreisabgeordnete weist noch auf einen zusätzlichen Effekt hin: Studien hätten nämlich belegt, dass mit jedem Euro, der in die Stadtbauförderung fließe, Folgeinvestitionen der Öffentlichen Hand und privater Investoren angestoßen würden. "Das wiederum hat einen positiven Effekt auf die Arbeitsplätze", erläutert die Abgeordnete. Die Erneuerungsgebiete im Detail:

Pfullendorf: In der Linzgaustadt wurde für das Sanierungsgebiet Alte Postgasse, das sich bis in die untere Hauptstraße zieht, für die laufende Erneuerungsmaßnahme des Dominikanerklosters eine weitere Finanzhilfe in Höhe von 800 000 Euro bewilligt. "Wir sind bisher gut bedient worden", sagt Jörg-Steffen Peter, Leiter des Pfullendorfer Stadtbauamtes, über die nunmehr zweite Tranche in gleicher Größenordnung. "Wir sind aber auch in der höchsten Kategorie", weist Peter darauf hin, dass die Stadt bei dieser Maßnahme viele positive Akzente umgesetzt habe.

Gewisse Arbeiten zur statischen Ertüchtigung und Substanzerhaltung, die zur Mehrwerterhaltung dienen, könnten hier gefördert werden. Für die Sanierung des 350 Jahre alten historischen Gebäudes müssten insgesamt 5,5 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um die vorgesehene neue Nutzung zu ermöglichen. "Wir wollen einen Stadtaufzug hinbauen und Barrierefreiheit innerhalb der Verwaltung ermöglichen. Und es gilt, die Stadt zu normalen Zeiten zu verbinden." Jörg-Steffen Peter denkt da auch an die Kirchgänger, die ihren Weg von der Unterstadt in die St.-Jakobus-Kirche verkürzen könnten. Eigentlich sei die Sanierungsmaßnahme schon 2016 abgelaufen. Doch man habe sie verlängert bekommen: bis 2019 müsse sie definitiv abgeschlossen sein. Und für eine etwaige restliche Trache müsste erneut ein Antrag ans Ministerium gestellt werden.

Sigmaringen: Hier gibt es für die Graf-Stauffenberg-Kaserne einen Förderbetrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro, womit laufende Erneuerungsmaßnahmen zur Neuordnung und Neugestaltung des ehemaligen Kasernenareals realisiert werden sollen. Weitere 400 000 Euro gibt es für das „Altstadt Quartier IV“ zur Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden im Sanierungsgebiet.

Beuron: Zur Erhaltung der historischen Ortslage sowie der Schaffung von Wohnraum durch Umnutzung sowie der Modernisierung privater und öffentlicher Gebäude sind 750 000 Euro bewilligt worden.

Meßkirch: Zur gesteigerten Attraktivität und Aufwertung der Altstadt inklusive der Rathaussanierung und Erweiterung sowie der Modernisierung privater Gebäude gibt es 900 000 Euro vom Land.

Weitere Kommunen im Kreis: Gammertingen (700 000 Euro), Hohentengen (Ortsmitte, 750 000 Euro) und Scheer (900 000 Euro für den Stadtkern) wurden ebenfalls berücksichtigt.