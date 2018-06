Kreis Sigmaringen Fördergeld für die Berufsschule

Das Land Baden-Württemberg gewährt 7 Millionen Euro für die Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau. Sigmaringens Landrätin Stefanie Bürkle zeigt sich erfreut über die höchste Summe für ein Einzelprojekt.

Kreis Sigmaringen – Erfreut wurde die Nachricht aus dem Kultusministerium in Stuttgart aufgenommen: Für die Neugestaltung und Sanierung der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau sind vom Land Zuschüsse in Höhe von 6,961 Millionen Euro gewährt worden.

„Für unseren Landkreis ist es ein unglaublich starker Erfolg, dass die Willi-Burth-Schule mit fast 7 Millionen Euro gefördert wird. Das ist mit Abstand die höchste Fördersumme für ein Einzelprojekt im ganzen Regierungsbezirk Tübingen", sagte Landrätin Stefanie Bürkle auf Anfrage des SÜDKURIER. Ihr Dank gelte Bund und Land für die außerordentliche finanzielle Unterstützung in die Bildungsinfrastruktur des Landkreises. "Mithilfe der Fördermittel können wir nun unsere angestrebten Sanierungsmaßnahmen durchführen. Diese Gelder kommen somit auch indirekt unseren jungen Menschen und den Ausbildungsbetrieben, mit denen unsere Berufsschule zusammenarbeitet, zugute", betonte die Landrätin. Sie erachtet es als wichtig, auf die umweltpolitischen Ziele hinzuweisen: „Positiv ist auch, dass wir durch die energetische Sanierung einen weiteren Teil zum Klimaschutzes beitragen können.“

Bereits in den Jahren 2009 und 2010 wurden im Berufsschulzentrum Bad Saulgau an der Willi-Burth-Schule verschiedene Maßnahmen von rund drei Millionen Euro umgesetzt. Die energetische Sanierung der Gebäudehülle mit Flachdach musste aus finanziellen Gründen damals zurückgestellt werden. Nachdem es für die Sanierung von Schulgebäuden keine Fördermöglichkeiten mehr gab, haben Kreistag und Verwaltung die energetische Sanierung der Willi-Burth-Schule für die Zukunft vorgemerkt. Erst im vergangenen Jahr sei klar geworden, dass Land und Bund voraussichtlich ein Förderprogramm zu Schulsanierungen auflegen würden. Die Kreisverwaltung nahm dies zum Anlass, die Planungen für das Berufsschulzentrum Bad Saulgau zu forcieren. So ist dem Kreistag am 9. April dieses Jahres ein Konzept zur energetischen Sanierung des Berufsschulzentrums und der Modernisierung des Chemie-Fachraums vorgelegt worden. Dem stimmte das Gremium grundsätzlich zu, weil Bildung im Landkreis schon immer oberste Priorität habe.

Die Baukosten betragen insgesamt etwa 15,1 Millionen Euro, wovon etwa 14 Millionen Euro als förderfähig eingestuft worden sind. Hilfreich für den Erhalt der Förderung von fast 7 Millionen Euro sei das vorausschauende Handeln der Kreisverwaltung und die zügige Beschlussfassung im Kreistag gewesen, hält die Verwaltung mit Landrätin Stefanie Bürkle fest. Dem Antrag der Kreisverwaltung auf Gewährung eines Zuschusses aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes sei vom Land in vollem Umfang entsprochen worden.

Schulentwicklungsplan zur Analyse

Vom Kreistag ist 2016 eine Schulentwicklungsplanung mit einer Analyse der Schülerzahlenentwicklung, basierend auf Prognosen des Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2014, beschlossen worden. Nach dieser ist die Schülerzahl im Teilzeit- und Vollzeitbereich leicht rückläufig. Hingegen dürfte nach den neuesten Berechnungen des Statistischen Landesamtes die Einwohnerzahl des Landkreises Sigmaringen weiterhin steigen. Die Kreisverwaltung würde daher immer wieder einen Blick auf die tatsächliche Entwicklung werfen, heißt es in der Stellungnahme der Behörde.