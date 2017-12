Kreis Sigmaringen Flüchtlinge erhalten Einblicke in Betriebe

Vier Ausbildungsfirmen haben sich am Pilotprojekt "Tage der Vielfalt" für Menschen mit Migrationshintergrund beteiligt.

Kreis Sigmaringen – Mit dem Pilotprojekt „Tage der Vielfalt“ hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Sigmaringen (WIS) laut ihrer Mitteilung für Menschen mit Migrationshintergrund eine Möglichkeit geschaffen, Ausbildungsbetriebe im Landkreis Sigmaringen kennenzulernen.

Vier Unternehmen haben sich beteiligt und den Flüchtlingen einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Durch das Projekt „Tage der Vielfalt“ erhalten Flüchtlinge die Gelegenheit, verschiedene Unternehmen kennenzulernen und die eigenen Ausbildungschancen besser einzuschätzen. Ausbildungsleiter Marc Teufel von der Karl Späh GmbH & Co. KG aus Scheer erklärte: „Für eine gelungene Zusammenarbeit ist das Beherrschen der deutschen Sprache in vielen Bereichen sehr wichtig. Außerdem sollte die Bereitschaft, im Team mitanzupacken, gegeben sein. Dann steht einer harmonischen Zusammenarbeit nichts im Wege.“ Die Bereitschaft, die Türen für Menschen mit Migrationshintergrund zu öffnen, sei eine Starke Geste, die in Zeiten der Integration überaus wichtig ist. Auch Frank Dreher, Geschäftsführer der Dreher Bau GmbH aus Inzigkofen möchte sich an diesem Integrationsprozess beteiligen. „Ich möchte die Zielgruppe unterstützen, indem ich ihnen in unserem Unternehmen eine Ausbildung zum Maurer oder Zimmermann ermöglichen“, berichtete Dreher.

„Nur in Zusammenarbeit mit den Unternehmen in der Region ist es möglich, Menschen mit Migrationshintergrund in die Berufswelt zu integrieren und langfristig zu halten“, fasste WIS-Geschäftsführer Dr. Bernhard Kräußlich das Ergebnis des Pilotprojektes zusammen.

Bei Interesse an einer Beteiligung oder Fragen zum Projekt „Tage der Vielfalt“ stehe die WIS GmbH gerne unter der E-Mail: info@wis-sigmaringen.de zur Verfügung.