Kreis Sigmaringen Aktionstag für Umwelt und Natur in Bad Saulgau

Kur- und Bäderstadt greift das Motto in fünf Themenstraßen auf. 50 Aussteller machen das städtische Zentrum zum Erlebnisparcours. Auch viele Vereine zeigen ihr Leistungsportfolio am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 16 Uhr.

Kreis Sigmaringen – Die Vorfreude sei schon spürbar und der Umwelt- und Familientag am Sonntag, 17. Juni, in Bad Saulgau dick in ihrem Terminkalender angestrichen, verkünden die Organisatoren. Sie wollen zu ihrem Aktionstag das Zentrum der Kur- und Bäderstadt in einen riesigen Erlebnisparcour verwandeln. Im Mittelpunkt stünden fünf Themenstraßen, die auf vielfältige Weise die Bereiche Umwelt, Gesundheit und Natur aufgreifen – mit einer Fülle an Informationen, Aktionen, Spiel und Spaß. Die jüngeren Gäste würden auf spielerische Wiese an die Schwerpunkt-Themen herangeführt. Weil an diesem Tag die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland läuft, ist der Beginn und das Ende der Veranstaltung um eine Stunde vorverlegt worden: von 10 bis 16 Uhr.

Energiestraße (in der Fußgängerzone Luegebrunnen bis Eiscafé Venedig): Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und die Schonung von Ressourcen gelten als wesentliche Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes. Darauf würden alle beteiligten Unternehmen an diesem Aktionstag ihren Fokus legen, so der Veranstalter. Zimmereibetriebe informieren über umweltfreundliche Holzbauweisen, energetische Sanierung und erneuerbare Energien. Weitere Unternehmen widmen sich dem umweltfreundlichen Ofenbau oder der Solartechnik. Das Schüler-Forschungszentrum will zeigen, welche Energiesparmöglichkeiten es bei Industrie 4.0 gibt.

Entsorgungsstraße (Friedrichstraße): Im Zuge von Klimaveränderung und Ressourcenknappheit greift ein Entsorgungsfachbetrieb wichtige Themen wie Abfall, Entsorgung und Wertstoffmanagement auf.

Garten- und Landschaftsstraße (Fußgängerzone Marktplatz bis Luegebrunnen): An seinem Infostand widmet sich der Bund für Umweltschutz und Natur (BUND) dem Klimaschutz. Sara Stöhr gibt Auskünfte über ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr. Der Nabu-Landesverband setzt sich mit dem Insektensterben auseinander. Stadtgärtnerei, Saatguthersteller und Baumärkte informieren. Die Jägervereinigung ist mit präparierten Wildtieren zugegen. Der Verein Katzentaten erklärt den richtigen Umgang mit wild lebenden Katzen. Auch der Tierschutzverein ist mit von der Partie. Über die Überfischung der Meere und Gefährdung der Haie berichten Rolf und Henriette Pfänder.

Gesundheits- und Erlebnisstraße (Kaiserstraße): Der DRK-Kreisverband Sigmaringen, die Krankenkassen, Sanitätshäuser und der VdK-Sozialverband zeigen ihr Leistungsportfolio genauso wie die Ambulanten Dienste der Zieglerischen oder die örtliche Sozialstation. Zudem wollen Tourismusberater und diverse Vereine mit unterhaltsamen Aktionen punkten. Das Kinder- und Jugendbüro vom Haus Nazareth lässt ihr Spielemobil testen.

Landwirtschaftsstraße (Schützenstraße von der Kreuzung Kaiserstraße bis St. Johanneskirche): Hier sind modernste Erntemaschinen und deren ausgefeilte Technik ausgestellt.

Marktplatz: Hier werden verschiedenste kulinarische Gerichte durch Vereine angeboten. So durch den Sportfischerei, den Spielmannszug, den Bürgerverein, den Tierschützern, den Donaulerchen und Sängerfreunden, der Dorauszunft und dem türkischen Elternbeirat (in der Kaiserstraße).