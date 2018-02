Krauchenwies Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall in Krauchenwies

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall in Krauchenwies

Vier Autos waren in einen schweren Unfall in Krauchenwies verwickelt, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Bei einem Unfall mit vier Autos wurden vier Menschen verletzt, darunter zwei schwer, informiert die Polizei. Eine 31-jährige Autofahrerin hatte an der Einmündung der Landesstraße 456 in die Bundesstraße 311 einen Rückstau zu spät bemerkt, und prallte ungebremst auf das Heck eines VW Polo, in dem die 70-jährige Fahrerin und eine 44-jährige Mitfahrerin saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo auf einen Fiat Panda geschoben und dieser noch auf einen davor stehenden BMW. Während die Verursacherin sowie die Fahrerin des Panda mit leichten Verletzungen davon kamen, mussten die 70-Jährige und ihre Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht werden. Drei beteiligte Autos wurden abgeschleppt und der Gesamtschaden beträgt 15 000 Euro.