30.11.2017 16:51 SK Krauchenwies Zeugensuche: Täter entwendet bei Einbruch mehrere Uhren

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, gegen 19 Uhr, in einem Wohngebäude an der Bahnhofstraße mehrere Uhren der Marke Swatch erbeutet, teilt die Polizei mit.