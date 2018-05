Krauchenwies Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach feiert Oktoberfest

Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach feiert Oktoberfest

Eine große dreitägige Herbstparty mit Dirndl und Lederhose, guter Stimmungsmusik und Weihung der neuen Feuerwehrfahne: Die Trachtenkapelle Hausen a. A. feiert Oktoberfest und viele Besucher kommen.

Die Trachtenkapelle Hausen am Andelsbach lädt zum Zeltfest und die Gäste kommen passend in Dirndl als das besondere Festkleid oder in Lederhose und Karohemd. Drei Tage lang wurde das Oktoberfest gefeiert, für besondere Stimmung sorgte dabei die Band "Die Grafenberger".

Für einen ersten Höhepunkt des Abends sorgte der obligatorische Fassanstich, für den Vereinsvorsitzender Matthias Seeger sowohl Bürgermeister Jochen Spieß als auch Ralf Rackel und Claudia Sieben von der Zoller-Brauerei begrüßen konnte. Hier lief das Freibier, viele Menschen scharten sich bereits im Festzelt. Dann folgte der musikalische Höhepunkt, die fünf "Grafenberger" mit ihrer Frontfrau Nadine heizten kräftig ein. Besucher standen nach kürzester Zeit auf den Bänken und Tischen – und Johanna Ehrenmann spontan auf der Bühne. Die Rengetsweilerin ließ sich dazu bewegen, beim "Böhmischen Traum" als Trompeterin auf der Bühne mitzuspielen. Dafür erhielt sie neben viel Applaus auch eine Einladung zum Stuttgarter Volksfest von den "Grafenberger"-Musikern.

Am Sonntag fand beim Zeltgottesdienst mit Pfarrer Moser die Weihe der überarbeiteten Feuerwehrfahne von Hausen a. A. unter Mitwirkung der Trachtenkapelle Hausen a. A. statt. Anschließend sorgte die Musikkapelle Aach-Linz für einen musikalischen Frühschoppen, am Nachmittag gab es Abwechslung mit den Musikern aus Bingen und zum Abend mit der Band "Ob8Blech". Der Festausklang ist am heutigen Montag mit einem gemütlichen Hock, musikalisch begleitet von der Musikkapelle Vilsingen.