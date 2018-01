Krauchenwies Schneeglätte: Zwei Lastwagen verkeilen sich

In Krauchenwies stießen auf der zugeschneiten Bundesstraße 311 zwei Lastwagen zusammen.

Wegen der glatten und zugeschneiten Fahrbahn kam es am Mittwoch auf der Bundesstraße 311 zu einem Unfall mit zwei Lastwagen, informiert die Polizei. Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer war gegen 22.45 Uhr auf der Serpentine unterwegs, als er ins Rutschen kam. In diesem Moment kam ihm aus der Gegenrichtung ein anderer Lastwagen entgegen. Der Auflieger des nach unten fahrenden Gespanns brach aus, rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Lastwagen verkeilten sich so ineinander, dass ein Weiterfahren nicht möglich war. Der Feuerwehr Krauchenwies gelang es schließlich, den Anhänger wieder auszurichten. Die Straße war rund 1,5 Stunden gesperrt, und die Schadenshöhe ist nicht bekannt.