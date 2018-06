11.08.2017 14:14 Siegfried Volk Krauchenwies Polizei zieht Lastwagen aus dem Verkehr

Erhebliche Mängel stellten Polizisten und ein Sachverständiger an einem Lastwagen in Krauchenwies fest. Erst nachdem die Schäden in einer Werkstatt behoben worden waren, durfte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fortsetzen.