Krauchenwies Polizei fasst Einbrecherbande

Die Polizei hat ein Einbrechertrio dingfest gemacht, das auch für eine Straftat in Krauchenwies verantwortlich ist, erklärten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Tuttlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Durch mehrere Wochen andauernde, intensive verdeckte Ermittlungen sei es der Staatsanwaltschaft Hechingen und der Kriminalpolizeidirektion Rottweil mit Unterstützung der Kriminalpolizeidirektion Esslingen in enger Zusammenarbeit gelungen, drei Männer im Alter von 30, 35 und 37 Jahren vorläufig festzunehmen.

Es besteht der dringende Verdacht, dass die drei festgenommenen Männer Mitglieder einer Gruppierung sind, die bereits seit mehreren Wochen in verschiedenen Landkreisen Einbrüche in Wohnungen verübt haben soll. Einer der Männer hat seinen Wohnsitz im Landkreis Tübingen, die anderen beiden Beschuldigten haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Durch die Staatsanwaltschaft Hechingen wurde am Montag Haftbefehlsantrag gegen alle drei Beschuldigten wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls in Krauchenwies, eines weiteren schweren Bandendiebstahls in Deilingen (Kreis Tuttlingen) sowie eines weiteren versuchten schweren Bandendiebstahls in einem Teilort von Krauchenwies gestellt. Die Ermittlungen zu der Tat in Deilingen waren zuvor durch die Staatsanwaltschaft Hechingen von der Staatsanwaltschaft Rottweil übernommen worden. Durch die zuständige Haftrichterin wurde antragsgemäß gegen alle Beschuldigte Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt, weshalb diese in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Taten, eventuell auch in weiteren Landkreisen, dauern an und werden gegebenenfalls bei der Staatsanwaltschaft Hechingen und dem Polizeipräsidium Tuttlingen zusammengeführt.