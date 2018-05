Pfullendorf Freizeitkünstler stellen Arbeiten vor

Die Freizeit-Künstlerausstellung ist für die 40 Aussteller aus der Gesamtgemeinde Krauchenwies zum großen Erfolgserlebnis geworden. Nach kurzer Begrüßung überraschte Bürgermeister Jochen Spieß die Gründerin der Kunstausstellung, Gerda Brodhag-Müller, mit einem Blumenstrauß, um dann das Wort an den Laudator Rolf Vögtle vom Landratsamt Sigmaringen weiterzugeben. Als Laie wolle er nicht auf die Ausstellungsstücke eingehen, dies könne die Künstlerfamilie viel besser erklären. Die Anerkennung steigerte sich über den Samstag hinaus in einen überaus gut besuchten Sonntag. Die Vernissage endete mit einem Spitzentanz von vier Ballettschülerinnen, die von Tanzpädagogin Katrin Stierle unterrichtet werden.

Die Ausstellung war aufgeteilt in verschiedene Kunstrichtungen: Zeichen- und Malkünstler, Handarbeiten wie Sticken, Stricken und Näharbeiten, Holzschnitzer und die Töpfergruppe Krauchenwies. Während die Kinder sich am Sigmaringer Puppentheater erfreuten, ließen sich die Erwachsenen von Mitgliedern des Fanfarenzugs Krauchenwies bewirten.

Ausstellung

Die Idee, in Krauchenwies eine Freizeitkünstlerausstellung in die Öffentlichkeit zu bringen, kam Initiatorin Gerda Brodhag-Müller vor 16 Jahren. Seither wird sie alle zwei Jahre wieder neu aufgelegt. In der 8. Wiederholung in der Waldhornhalle stellten 40 Hobbykünstler aus den verschiedensten Kunstrichtungen und aus der gesamten Gemeinde ihre Werke aus. (fah)