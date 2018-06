Krauchenwies Bürgerinitiative fordert mehr Abstand von Windrädern zur Wohnbebauung

Mitglieder der Bürgerinitiative Hausen a.A. haben eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Jochen Spieß übergeben. Die Bürger von Hausen a.A. lehnen die Verpachtung von Gemeindeflächen für den geplanten Bau von Windrädern ab.

Die Gemeinderäte von Krauchenwies und Mengen entscheiden in den nächsten Wochen, ob ihre Kommunen für den geplanten Windpark der Firma Enercon gemeindeeigenen Flächen verpachtet oder nicht. Seit Bekanntwerden der Windparkpläne vor mehr als 1,5 Jahren gibt es seitens der Bevölkerung viel Protest und es gründeten sich zwei Bürgerinitiativen. Am Montagabend übergaben die BI-Vertreter von Hausen a.A. Bürgermeister Jochen Spieß im Rathaus eine Liste mit 460 Unterschriften, deren Unterzeichner sich nicht gegen die Windenergie, aber für einen größeren Abstand zur Wohnbebauung aussprechen.

"Die Bürgerinitiative wächst stetig", wiederholte Carmen Seeger-Fischer bei der Übergabe die zentrale Forderung der BI – den 10-H-Mindestabstand. Gemeint ist damit die in Bayern gültige Regelung, wonach der Mindestabstand von Windrädern das Zehnfache ihrer Höhe betragen muss.

Enercon plant den Bau von 230 Meter hohen Anlagen und hat einen Abstand von 1200 Metern angeboten, während der Gesetzgeber 700 Meter vorschreibt. Erbost sind die Einwohner, dass das Fürstenhaus, das angekündigt hat, auf seiner Fläche in jedem Fall Windräder zu errichten, den Hausener die "Fürstenräder" vor die Nase zu setzen, und am fürstlichen Wohnsitz in "Josefslust" darauf zu verzichten.

Die BI-Vertreter fordern von Betreibern wie Kommunalvertretern eine Politik des Gehörtwerdens. Michael Stecher berichtete von viel Unzufriedenheit, auch weil nicht alle Bürger auf demselben Informationsstand wären. "Wir nehmen die Anliegen der Bürger ernst", konstatierte Bürgermeister Jochen Spieß. Er machte deutlich, dass Enercon auch ohne die möglichen Gemeindepachtflächen schon Bauanträge stellen könnte.

Die Messungen hätten eine wirtschaftlich ausreichende Windhöffigkeit ergeben. Da Krauchenwies keine Konzentrationszonen für Windräder ausgewiesen hat, könnte im Prinzip auf der gesamten Gemakrung eine Anlage gebaut werden, wenn alle Vorschriften wie Naturschutz, Umweltauflagen oder Abstände eingehalten würden. Nach Angaben von Spieß haben schon zwei Privatwaldbesitzer entsprechende Investorenanfragen erhalten. Klar stellte er, dass der "Hausener Wald nicht zur Debatte steht." Unklarheit herrscht noch bezüglich des Abstandes von Windrädern zum Zielfinger See, wo von 2000 Meter ausgegangen wird, was aber rechtlich noch nicht abschließend geprüft ist.

Eine Stunde nach der Unterschriftenübergabe fand im Rathaus Mengen ein Pressegespräch mit Bürgermeister Stefan Bubeck und Jochen Spieß statt, bei dem Dr. Christoph Ewen vom Forum Energiedialog seinen Abschlussbericht vorstellte. Das vom Land finanzierte Forum diente als Kommunikations- und Informationsplattform, in dem Gemeinderäte, Bürgerinitiativen, Investoren, Ortsvorsteher und Bürgermeister beteiligt waren. Entscheidend war, die Kommunalpolitiker über das Thema "Windenergie" umfassend und ausführlich zu informieren.

Aus Moderationssicht habe man das Ziel erreicht und die beteiligten Akteure im Dialog gehalten, resümierte Ewen und räumte ein, dass die Positionen so fundamental gegensätzlich seien, dass keine Aussicht auf erfolgreiche Verhandlungen bestünden. Nach Überzeugung von Bürgermeister Bubeck hat das Forum die Gemeinderäte sehr gut informiert, wobei er sich ein konstruktiveres Einbringen der BI gewünscht hätte.

Wenn die Gremien von Mengen und Krauchenwies die Pachtanträge mit Enercon billigen, dann nehme man die seit einem Jahr unterbrochenen Verhandlungen wieder auf.

91 Prozent votieren gegen Verpachtung