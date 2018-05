Krauchenwies Auftrag für Prinzenpalais vergeben: Abbruch kostet 96 015 Euro

Der Gemeinderat Krauchenwies vergibt den Auftrag für das sogenannte Prinzenpalais-Areal. Die Arbeiten sollen noch vor Weihnachten abgeschlossen sein, bis zur endgültigen Weiternutzung ist laut Verwaltung auch eine Nutzung als Parkfläche möglich.

Der Abbruch des als Prinzenpalais bekannten Areals in Krauchenwies kann noch in diesem Jahr realisiert werden. Der Gemeinderat vergab in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause die Arbeiten an die Firma Wild aus Berkheim zum Preis von 96 015 Euro. Dies seien sehr gute Konditionen, betonten Ortsbaumeister Klaus Hipp und Bürgermeister Jochen Spieß. Das teuerste von neun Angeboten – plus zwei Nebenangeboten – lag bei 381 871 Euro. "Ich habe die Maßnahme sehr genau beschrieben", sagte Klaus Hipp auf die Frage, wie es zu solch großen Preisunterschieden komme.

Betroffen vom beschlossenen Abriss sind die landwirtschaftlichen Anwesen Flöss und Mors sowie das "Kebab-Haus" und das Gebäude in der Marstallgasse 3. Begonnen werden soll mit den Abrissarbeiten Mitte Oktober, vor Weihnachten sollen sie dann beendet sein. "Es müssen noch einige Vorarbeiten erledigt werden", sagte Hipp. Eine Tankanlage sei bereits ausgebaut, ein Gasanschluss soll zeitnah rückgebaut werden. Auf die Frage von Thomas Enzenroß (CDU), ob das Gelände anschließend planiert werde, erwiderte Klaus Hipp, dass man "tun werde, was wir tun müssen". Ansonsten würden die Aushubformen belassen und so übergeben, also nicht verfüllt. Bis die Weiternutzung geklärt ist, könne man sich auch als Übergangskonzept auch eine Nutzung als Parkfläche vorstellen.