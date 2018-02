Inzigkofen Miss Germany Anahita Rehbein besucht ihre Heimat

Anahita Rehbein, die frisch gekürte „Miss Germany 2018“ kommt am Samstag, 17. März, zu einem Besuch in ihre Heimatgemeinde Inzigkofen.

Rehbein wird dort ab 11 Uhr bei der Eröffnung der Gewerbeschau in die Römerhalle mit dabei sein und bei einem Empfang auch Autogramme geben, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Bei der Schau präsentieren sich die Handwerker, Gewerbetreibenden und Dienstleister aus Inzigkofen am 17. und 18. März in und rund um die Halle. (mos)