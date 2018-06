vor 4 Stunden SK Inzigkofen Kanufahrerin kentert auf der Donau – Rettungskräfte finden die verletzte Frau

Glück im Unglück hatte am Wochenende eine Wassersportlerin nach einem Unfall auf der Donau. Die 30-jährige Kanufahrerin war am vergangenen Sonntag, gegen 15 Uhr, auf der Donau in Höhe "Gespaltener Felsen" mit ihrem Kanu gekentert und hat damit kurz darauf eine gemeinsame Suchaktion von Angehörigen der Polizei und der Bergwacht ausgelöst.