Inzigkofen Dorfgemeinschaft Vilsingen spendet 25 000 Euro für Kirchenrenovierung

Bei der Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Vilsingen wird der Vorstand im Amt bestätigt und die Vertreter der 19 Vereine und Gruppen blicken auf die Attraktionen 2017 zurück.

Die Dorfgemeinschaft Vilsingen, in der sich 19 Vereine und Gruppen für ihr Dorf engagieren, traf sich zur Hauptversammlung am Vorabend von Allerheiligen im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr in Vilsingen. Die Höhepunkte der Versammlung waren die einstimmige Bestätigung der erfolgreichen Führungsmannschaft mit Peter Kleiner als Vorsitzendem an der Spitze sowie die Scheckübergabe an Dekan Christoph Neubrand mit 25 000 Euro als Spende für die Renovierung der Pfarrkirche St. Johannes und Paulus.

Über 40 Vereinsvertreter verfolgten mit großem Interesse die Berichte des Vorsitzenden Peter Kleiner sowie von Schriftführerin Viktoria Gombold-Diels und Rechner Walter Grom. Alle drei bestätigten erneut den überaus erfolgreichen Verlauf des dreitägigen Dorf- und Backhausfestes. Es war nicht nur das positive finanzielle Ergebnis, sondern es sind auch der Zusammenhalt und die kreative Zusammenarbeit aller Beteiligten, die das Vilsinger Fest prägen.

Höhepunkte bei den Angeboten für die Besucher aus Nah und Fern waren die Rundflüge mit einem Hubschrauber. Schon jetzt werden für das Dorf- und Backhausfest im nächsten Jahr, das am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juni, stattfindet, Überlegungen für neue Attraktionen angestellt. Vorsitzender Peter Kleiner dankte seinem Team für die erfolgreiche Zusammenarbeit, besonders Mike Hummel und Lucas Fritz für die professionelle Werbung. Josef Kleiner lobte die hervorragende Arbeit des Rechners Walter Grom und bestätige die korrekte Buchführung.

Für die Gemeinde würdigte Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Klein die Leistungen der Dorfgemeinschaft seit Jahrzehnten. "Der gute Ruf des Dorf- und Backhausfestes strahlt weit über Inzigkofen hinaus, viele profitieren vom Erfolg der Arbeit seit Jahren, dafür gilt der verdiente Dank und die Anerkennung", sagte Gerhard Klein. Mit 25 000 Euro aus der Rücklage finanziert die Dorfgemeinschaft den neuen Altar mit Ambo in der renovierten Vilsinger Pfarrkirche. "Wir sind exakt im Zeit- und Kostenplan mit 2,35 Millionen Euro Gesamtkosten, die Altarweihe mit Festgottesdienst durch Erzbischof Burger ist am Sonntag, 21. Januar, um 10 Uhr", teilte der Dekan mit. Bei der Vorbereitung wird sich auch die Dorfgemeinschaft aktiv einbringen. Ansprechpartnerin für die Vereine und die Bevölkerung ist vom Gemeindeteam Andrea Stroppel.

Die gute Arbeit des Vorstands bestätigte die Versammlung bei den Neuwahlen mit einem einstimmigen Votum für die bisherigen Funktionsträger. Ebenso einstimmig billigte sie verschiedene Zuschussanträge von Vereinen und für alle eine Auszahlung von 1000 Euro aus dem Erlös des Dorffests. Das nächste große Unterstützungsprojekt der Dorfgemeinschaft ist die Sportplatzerneuerung in Vilsingen, bisher sind in der Rücklage hierfür 15 000 Euro eingestellt.

Dorfgemeinschaft