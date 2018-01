Illmensee Schulbau eine der Hauptaufgaben von Illmensee

Der Bürgermeister von Illmensee, Jürgen Laßer, nennt für das Jahr 2018 die Wasser- und Löschwasserversorgung in der Gemeinde, den Breitbandausbau und die Erweiterung der Grundschule als Schwerpunkte. In die Schule will die Gemeinde 1,7 Millionen Euro investieren.

Herr Laßer, Sie haben 2017 geheiratet. Während im Privatleben das Glück an Ihrer Seite ist, herrscht zwischen Ihnen und den Gemeinderäten nach wie vor Krisenstimmung. Die Sitzungen verlaufen teilweise sehr polemisch. Wenn Sie als Bürgermeister auf 2017 zurückblicken: Welche erfreulichen Seiten können Sie dem Jahr abgewinnen?

Wir haben die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage im Kostenrahmen fertiggestellt. Wir haben die Gesamtschulden um rund 100 700 Euro auf 1,2 Millionen Euro verringert und immerhin Rücklagen von 1,6 Millionen Euro.

2016 war nach Darlegung der Jahresrechnung kein positives Jahr. Die geplante Nettoinvestitionsrate betrug nur 76 000 Euro statt der geplanten 323 000 Euro. Woran lag das?

Das hat unter anderem damit zu tun, dass geplante Vorhaben nicht umgesetzt wurden, weil im Gemeinderat keine Entscheidungen getroffen und Beschlüsse gefasst wurden. Zum Beispiel der Umbau des Lehrerwohnhauses, die Friedhofserweiterung, der Glasfaserausbau, Feinbeläge oder die Kompensations- und Renaturierungsmaßnahmen.

Welche Vorhaben sollen 2018 aufs Gleis gesetzt werden?

Um zu erreichen, dass in der Drei-Seen-Halle mehr als 400 Personen zugelassen werden, wollen wir den Brandschutz verbessern. Weitere Projekte sind die Wasser- und Löschwasserversorgung in der Gesamtgemeinde, was rund 3,6 Millionen Euro kosten wird. Die Schäden in der Kanalisation müssen weiter abgearbeitet werden, ebenso der Breitbandausbau mit Glasfaser in Glashütte, Judentenberg und im Wohngebiet Im Grund. Hinzu kommt die Erweiterung der Grundschule, in die wir rund 1,7 Millionen Euro investieren.

Apropos Grundschule. Wie ist hier der Sachstand? Können Sie schon sagen, wann Baubeginn ist?

Der Zuschussantrag über das Regierungspräsidium beim Bund ist gestellt. Ein Baubeginn Ende 2018, Anfang 2019 wäre schön, aber da kann ich noch keine Aussage treffen.

Die Wogen in Bezug auf das Seefreibad scheinen etwas geglättet zu sein. Seit 2017 ist es an einen privaten Betreiber verpachtet. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung?

Ich bin sehr zufrieden, etwas Besseres hätte uns nicht passieren können. Die Aktionen der Firma PVM aus Sigmaringen, zuletzt die Seeweihnacht, kamen bei den Gästen gut an.

Ein halbes Jahr nach seiner Einstellung im Juni hat der Kämmerer wieder gekündigt. Wasser auf den Mühlen derer, die sagen: Im Rathaus hält es keiner lang aus. Ihre Meinung?

Herr Riemann hat innerhalb der Probezeit gekündigt. Aus meiner Sicht sind das Arbeitsklima in der Verwaltung und das Miteinander im Rathaus gut. Die Stelle wurde ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endete am 21. Dezember und es liegen Bewerbungen vor. Herr Erath unterstützt uns weiterhin als Aushilfskämmerer.

Der Haushalt 2017 wurde erst in der zweiten Jahreshälfte beschlossen. Wie sieht es mit dem Haushalt 2018 aus?

Ich hoffe, wir können den Haushalt 2018 im März beschließen.

Es gibt aktuell keine freien Bauplätze in der Gemeinde. Auch nicht Im Ösch, wo eine Mischbaufläche in Wohnbaufläche umgewidmet wurde?

Auch dort gibt es keine Baugrundstücke. Aber das ist keine Angelegenheit der Gemeinde, da sich die Fläche in Privatbesitz befindet.

In der letzten Sitzung vor der Weihnachtspause haben Sie gesagt, die Eigenständigkeit von Illmensee sei nicht sicher. Was haben Sie damit gemeint?

Ein Beispiel: Wenn eine Gemeinde nicht in der Lage ist, ihre Belastungen selbst zu tragen und für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen, ihre Schulden nicht abbaut, sondern sich ohne Gegenwert weiter verschuldet und ihre Pflichtaufgaben nicht erfüllt, sieht das kommunale Haushaltsrecht vor, dass die Gemeinde ihre Haushaltsführung abgeben muss.

Zur Person

Jürgen Laßer,49 Jahre alt, trat am 2. Januar 2012 das Bürgermeisteramt in Illmensee als Nachfolger von Bernhard Stadler an. Laßer war im zweiten Wahlgang mit 58,1 Prozent der Stimmen zum Rathauschef gewählt worden.