Illmensee Mountainbike-Challenge mit neuem Teilnehmerrekord

Hand in Hand fuhren Daniel Gathof vom Team Centurion Vaude und Alexander Warthmann vom Team KJC FEO Ravensburg über die Ziellinie und sicherten sich damit zusammen mit einer Gesamtzeit von 1:33:56,6 den ersten Platz beim Hauptrennen der sechsten MTB-Challenge, veranstaltet am vergangenen Samstag vom SV Illmensee. Zusammen standen beide dann auf dem oberen Treppchen und hielten ihre Töchter auf dem Arm. Platz zwei fiel daher aus, und den dritten Platz errang Valentin Kegreiß von der TSG Leutkirch mit 1:35:05,9.

Strahlendes Spätsommerwetter zog nicht nur zahlreiche Zuschauer an die Strecke, die die Radler anfeuerten und gerade an Steigstrecken auch mit Erfrischungen versorgten, sondern mit mehr als 250 Teilnehmern wurde bei dem Rennen auch ein neuer Teilnehmer-Rekord aufgestellt. Vorangemeldet waren, laut Verein, 187 Personen. Zur Auswahl standen zwei Streckenlängen, die überwiegend über Feld-, Wald- und Schotterwege führten. Auf einer Runde von 15 Kilometern waren dabei rund 300 Höhenmeter zu bewältigen. Insgesamt 98 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder wählten diese Kurzdistanz. Beim Hauptrennen, das mit 45 Kilometern drei Runden verlangte, gingen 137 Radlerinnen und Radler an den Start. Sie waren eingeteilt in fünf Klassen; Junioren, Hauptklasse und in drei Altersklassen.

Emsiges Treiben herrschte im Vorfeld auf den ausgewiesenen Parkplätzen. Da wurden Mountainbikes ab- und ausgeladen, zusammengefügt, auf ihre Funktionstüchtigkeit hin geprüft und schon auch mal eine Proberunde gedreht. An der Drei-Seen-Halle versorgte man sich mit erfrischenden Getränken und nach Ansage begaben sich die Teilnehmer an der Kurzdistanz dann an den Start. Am Strandbad vorbei führte der Parcours hoch zum Buhhof, weiter nach Illwangen und dann zurück nach Illmensee. Entlang der Strecke hatten sich immer wieder Fotografen und Zuschauer postiert, um die Radler zu ermuntern und das Geschehen auch im Bild festzuhalten.

Andreas Jäger vom Orgateam des SV Illmensee schaffte als Erster, die Kurzdistanz in weniger als 33 Minuten zu durchfahren. Nach einer Stunde und gut vier Minuten durchfuhr der Letzte dieser Disziplin die Ziellinie. Durch die elektronische Messung – jede Startnummer enthielt einen Chip und den Vornamen des Teilnehmers ­– war Präzision garantiert und der aktuelle Stand bekannt.

Die Spannung stieg merklich, als die ersten Fahrer des Hauptrennens, Daniel Gathof und Alexander Warthmann, sich dem Zieleinlauf näherten und zeitgleich die Ziellinie passierten. Im anschließenden Gespräch mit dem SÜDKURIER verrieten beide, dass sie schon in der ersten Runde vorne lagen und in der Folge abwechselnd im gegenseitigen Windschatten fuhren. „Mit Daniel, dem Profi, zu fahren, das macht enorm Spaß“ bekannte Warthmann strahlend.

Bis zur Siegerehrung bedurfte es dann noch etwas Geduld von den Teilnehmern. Erst als nahezu drei Stunden nach dem Start das letzte Mountainbike im Ziel war, verfolgten Teilnehmer und Publikum akribisch die Vorbereitungen zur Bekanntgabe der Ergebnisse. Für eine Überraschung sorgte dabei dann die Meldung, dass Christiane Warthmann, Ehefrau von Alexander, ebenfalls auf der Top-Liste ganz oben steht. Mit einer Zeit von 1:51:03,4 schaffte sie Platz eins in ihrer Klasse. Im Anschluss an die Ehrungen mit Urkunden und Preisen waren dann noch ein Rucksack und ein vom Zweiradcenter Bacher in Mengen gespendetes Fahrrad zu verlosen. Lothar Ocker aus Bechingen bei Riedlingen nahm als stolzer Gewinner das Prachtstück in Empfang.

Mehr als zufrieden äußerte sich Ulrich Knobel vom Organisationsteam des Vereins am Ende über die diesjährige Veranstaltung. „Unsere Veranstaltung hat einen guten Namen, wir haben eine attraktive Strecke und die Organisation funktioniert gut. Das schlägt sich im neuen Teilnehmerrekord nieder. Weiter brachte natürlich das gute Wetter viele Nachmeldungen“, sagte er.

Wertungen

Die Ergebnisse des Rennens in Illmensee im Detail: Kurzdistanz: Andreas Jäger, Thalia Möller; Hauptrennen: Daniel Gathof, Alexander Wartmann, Christiane Warthmann; Weitere erste Plätze in ihrer jeweiligen Klasse: Verena Müller, Anja Brändle-Baur, Maria Leder, Toni Uhl, Jörg Lehmann, Max Geiger, Max Uhl, Noah Alferi, Anne Schaller, Maria Leder, Moritz Müller, Lukas Jaeger, Frank Ammann, Hans-Martin Schaible, Lukas Klausmann, Areane Blersch, Julian Scheinert, Roland Kienzler, Mike Kühls, Albert Heim.

Ergebnisse im Internet: https://www.anmeldungs-service.de/mtbillmensee2017/ergebnisse