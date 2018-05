Illmensee Kommt die Glasfaserverkabelung in der Gemeinde Illmensee?

Das würde eine Investition von rund 5,6 Millionen Euro bedeuten. Die Gemeinderäte sind unsicher, weil auch andere wichtige Aufgaben zu stemmen sind.

Rund zehn Gäste wohnten der Gemeinderatssitzung am Donnerstag bei. Sie erlebten eine überwiegend sachbezogene Diskussion zu den zehn Tagesordnungspunkten. Ein kleines Scharmützel bahnte sich zwischen Bürgermeister Jürgen Laßer und Gemeinderat Jörg Ehrlinspiel, seinem ersten Stellvertreter, an. Letzterer warf ihm vor, die Protokollführung eher willkürlich zu handhaben. Anschließend informierte Jürgen Laßer die Versammlung über den möglichen Breitbandausbau in der Gemeinde. Illmensee ist eines der 39 Mitglieder der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen.

Bei einem geplanten Investitionsvorhaben von 230 Millionen Euro würden auf die Gemeinde Kosten in Höhe von 5,6 Millionen Euro im Laufe von zehn Jahren zukommen. Bei einer Finanzierung von 30 Prozent über Eigenkapital und den Rest mittels Krediten würde dies eine zusätzliche Belastung der Gemeinde von rund 130 000 Euro im Jahr bedeuten. Konkret sollen Privathaushalte ihren Anschluss mit einem Beitrag von 800 netto (952 brutto) mitfinanzieren. Bei Gewerbetreibenden erfolgt eine individuelle Kalkulation.

Es zeigte sich schnell, dass die Gemeinderatsmitglieder in der Mehrzahl positiv zu der angestrebten Verbesserung der Netzversorgung stehen. Martin Rieger nannte es eine "Wahnsinns-Investition", sieht aber darin auch eine wesentliche Daseinsvorsorge. Anton Langer meinte: "Man muss im Interesse des Bürgers handeln." Er merkte aber auch an, dass laut seinem Eindruck rund 80 Prozent zufrieden sind, so wie es ist. Jörg Ehrlinspiel betonte, dass sich die Gemeinde zukunftssicher aufstellen muss.

"Ich tue mir auch sehr schwer", sein Resümee, aber warf auch noch in die Runde, dass andere Techniken wie zum Beispiel die Versorgung über Funk auch bedacht werden sollten. Jürgen Laßer gab zu bedenken: "Die Zukunft wird so sein, dass es in 20 Jahren keinen Ort mehr geben wird, in dem kein Fiberglasnetz angeboten wird. Wir müssen eine Grundsatzentscheidung treffen, ob wir dabeibleiben wollen", lautete sein Appell. "Wir dürfen uns dem nicht verwehren", stimmte Hubert Berenbold zu.

Roland Großmann ist hin- und hergerissen und hinterfragte nochmals das Interesse der Bürger. Auf Nachfrage bezüglich der finanziellen Machbarkeit räumte Christoph Riemann von der Kämmerei ein, dass es einen gewissen Investitionsstau gebe. Er sagte: "Es gibt ganz schön viel zu stemmen." Dem Antrag von Jörg Ehrlinspiel, eine Beschlussfassung zu vertagen sowie einen Fragenkatalog bis zu nächsten Sitzung zu erstellen, wurde mehrheitlich zugestimmt.