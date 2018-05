Illmensee Kleine Fische, große Haie im Rathaus

Die Wassertiere wollen für die Narren nicht so leicht aufgeben.

Gespannt erwarteten die Kinder der Grundschule am Morgen des Schmotzigen Dunschdigs die Narren, welche sie vom Joch der Schule befreien sollten. Mit dem Lied „Wickie“ begrüßten die Kinder freudig die Illmenseer Narren. Die Wasserspucker sorgten mit dem ein oder anderen Wasserstrahl für eine kleine Abkühlung im warmen Schulhaus. Ein närrisch abwechslungsreiches Programm präsentierten die Kinder ihren Befreiern: Zwei Gardetänze, Gedichte, musikalische Beiträge auf dem Akkordeon und zum Abschluss noch ein Lied von den wilden Piraten.

Fröhlich zogen die befreiten Kinder dann mit den Narren Richtung Kindergarten und von dort weiter zum Rathaus. Die dort herrschenden Fische machten es den Narren in diesem Jahr nicht leicht, zum Bürgermeister vorzudringen. Zuerst mussten die Narren eine Absperrung überwinden, bevor sie die Treppe zu Jürgen Hoffmann emporsteigen konnten. Als Hai trat Hoffmann mit den Narren vor die Rathaustür und kommentierte: "Kleine Fische, große Haie." Bei den Narreneltern hatte sich „ein Wechsel vollzogen“, wie Reichle ankündigte. Der bisherige Narrenvater Lothar hatte das „Amt“ an einen Jüngeren abgegeben. Hoffmann meinte, es sei wohl eher wie im Leben: „Die Alte sucht sich einen Neuen, Jungen.“ Und dieser Neue ist „Alexander der Große, Kronenmacher aus dem Kreuzäcker“ alias Alexander Büschel. Sofort sagte die Narrenmutter Cony Schweizer „Ja“ zu ihrem neuen Gemal. Weniger rasch ging die Schlüsselübergabe vonstatten, denn so leicht wollten die Rathausfische ihre Posten nicht aufgeben.