Illmensee Kabarett zum Anfassen beim Seefest in Illmensee mit den Gscheidles

Mit losem Mundwerk, Einfallsreichtum sowie schwäbische-deftigem Charme und Humor brachten die "Gscheidles" am Sonntagabend das Publikum im Illmenseer Festzelt zum Lachen.

„Om Himmels Willa“ ist der Titel des aktuellen Kabarett-Programms der beiden „Gscheidles“ Elsbeth und Alois aus dem Stuttgarter Raum. Mit der Ankündigung für diesen humorigen Abend beim Seefest in Illmensee war versprochen worden: „Kabarett zum Anfassen.“

Hier wurde nicht zu viel versprochen: Es war Kabarett zum Anfassen und Angefasst werden, denn die beiden gingen gerne mit dem Publikum auf Tuchfühlung. Ehe „Mann“ sich's versah, saß da zum Beispiel die Elsbeth bei einem Herrn auf dem Schoß oder befühlte den Stoff einer Bluse, um zu testen, ob das nicht auch was für sie wäre. Niemand war vor den Späßen der beiden sicher, egal wie weit hinten im Zelt er saß. Aufmerksam und spontan, wie die beiden schwäbischen Schlaumeier waren, beobachteten sie beinahe jede Bewegung des Publikums und ließen kaum etwas unkommentiert.

Allem voran ging es allerdings um den altbekennten Geschlechterkampf und die Keifereien in jeder „guten“, echt schwäbischen Ehe. Begonnen hatte das ganze Dilemma ja bereits bei Adam und Eva, wie der spitzfindige Alois feststellte: Im Gegensatz zum rundum gelungenen „Prachtexemplar“ Mann müsse die Frau sich „halt schminken“. Ganz so prächtig findet Elsbeth ihren langjährigen Gatten allerdings nicht und verglich ihn stattdessen mit Wein: „Erst wenn ma den a Weile dahoim hot, woiß ma, was ma für a Flascha rausgsucht hot.“ Ob sie da ihrem Alois nicht unrecht getan hat?

Über die beste Geldanlage in Zeiten von Niedrigst- bis gar keine Zinsen weiß Alois jedenfalls Bescheid: Am besten ist das Geld in Schnaps angelegt. „Da kriegsch 40 Prozent.“ Trotzdem war für Elsbeth klar, sollte ihr Gatte vor ihr das Zeitliche segnen, komme ihr allenfalls noch einer „ambulant ins Haus“, auf gar keinen Fall „stationär“. Um sich vom Ehefrust abzulenken, besucht Elsbeth gerne den einen oder anderen Volkshochschul-Kurs. Ihr Wissen daraus wollte sie sogleich beim Illmenseer Seefest weitergeben. Arthur aus dem Publikum hatte sie sich als Versuchsperson auserkoren. Überhaupt hatte sie schon den ganzen Abend gerne mit Arthur geflirtet und sich überlegt, mit ihm nach Hause zu gehen. Schließlich hatte Arthur „a Wiesle“ und „a Haus“. Nun wollte sie Arthur zum Fliegen bringen – und wurde von ihrem neuen Schwarm total enttäuscht, denn dieser wollte einfach nicht fliegen. Vorbei war's mit der Flirterei, denn die arme Elsbeth fühlte sich blamiert, wo sie doch so viel Geld für diesen Kurs ausgegeben hatte und sich ihres Könnens so sicher war.

Vielleicht war da einkaufen mit Alois doch besser. Jedenfalls gab es bei diesen Einkaufstouren keine großen Überraschungen mehr, wie Alois zu berichten hatte. Diese verliefen, wie das übrige Eheleben der beiden, immer nach demselben Schema. Doch da war Alois eingefallen, dass seine Gattin ihn vor kurzem doch noch überrascht hatte: Aus heiterem Himmel hatte sie sich „pudelnackig“ auf ihn gestürzt. Seine Freude war groß, der Zweck der Aktion eher ernüchternd: Weil ihr Küchenwecker kaputt war und ihr Schwarztee genau zwei Minuten ziehen musste, brauchte sie was, das genau zwei Minuten dauert.

Wesentlich länger als zwei Minuten dauerte die Lachmuskeln-strapazierende Darbietung der „Gscheidles“ und das Publikum hatte noch immer nicht genug. Mit tosenden Beifall forterten die Gäste eine Zugabe. Natürlich hatten die beiden auch hierfür noch was im Köfferchen und putzten sich für die Zugabe ganz besonders heraus – Alois in Lackhose, Elsbeth im Glitzerkleid – sodass sie auch garantiert in Erinnerung bleiben werden.

Tolle Stimmung gab es auch beim Auftakt des 51. Seefestes, als am Samstagabend Band und DJs dem Publikum einheizten. Das Motto lautete dabei: „Band vs. DJ“. Die Band Midnight Special und die DJs Chicco und Hardy sorgten abwechselnd für den richtigen Party-Sound. Chicco und Hardy machten den Anfang und als Midnight Special um kurz nach 21 Uhr startete, drängten immer mehr junge Leute auf die Tanzfläche. Am Montagabend endete die toll organisierte Veranstaltung des Musikvereins mit dem Feierabendhock.