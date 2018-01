Illmensee Jugendabteilung der Feuerwehr mit neuer Führung

Die Illmenseer Feuerwehr hat auf bewegtes Jahr zurückgeblickt. In der Jugendabteilung stehen Veränderungen an: Gerhard Huber wurde zum neuen Jugendfeuerwehrwart gewählt, Saskia Gusche und Mark Werner zu seinen Stellvertretern.

Illmensee – Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Illmensee haben sich zur Hauptversammlung im Berggasthof Höchsten getroffen. Einen Abschied gab es bei dieser Versammlung – und zwar von Kleidungsstücken. Kommandant Jürgen Uebele wies darauf hin, dass das der letzte Anlass für die „ehrenwerten, alten Uniform“ sei. Die Gemeinde hatte sich – wie auch der gesamte Landkreis – dazu bereit erklärt, neue Uniformen für die Wehr anzuschaffen.

Ein bewegtes Jahr liegt hinter den Wehrleuten. Zahlreiche Proben, Wettkämpfe und überörtliche Lehrgänge wurden absolviert. Bei insgesamt 12 Einsätzen leisteten die Wehrleute 183 Einsatzstunden. Die meisten Einsätze waren undramatisch. Allein fünfmal gab es Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen. Ein trauriges Ereignis war der Tod des Feuerwehrkameraden Lothar Hecht im März, er war ein reges Mitglied der Feuerwehr, unter anderem auch als Kommandant. Natürlich kam auch die Kameradschaft in der Wehr nicht zu kurz.

Auch die Jugendfeuerwehr war sehr aktiv, wie der langjährige Jugendfeuerwehrwart Peter Rösch in seinem Bericht verdeutlichte. Über 30 Termine nahmen die Nachwuchs-Feuerwehrleute wahr. Seit mehr als 20 Jahren ist Rösch Ausbilder, Leiter und Wart der Jugendfeuerwehr und hat viel Herzblut in diese Arbeit gesteckt. Jetzt gibt er den Stab an einen Jüngeren weiter: Gerhard Huber wurde zum neuen Jugendfeuerwehrwart gewählt, Saskia Gusche und Mark Werner zu seinen Stellvertretern. Auch die Altersabteilung bekommt einen neuen Leiter: Rudolf Frirdich beerbte den langjährigen Leiter Karl Böll.

Zum Kommandanten wurde Jürgen Uebele gewählt, zum stellvertretenden Kommandanten Peter Rösch, zum Schriftführer Ralf Fiesel und zur Kassenführerin Svenja Reisch. Für 40 Jahre aktive Dienstzeit wurde Siegmund Forster geehrt, er erhielt hierfür das Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Dieter Müller überreichte die Auszeichnung.

Siegmund Forster für 40 Jahre geehrt

Die Motivation, vor 40 Jahren in die Wehr einzutreten, war für Siegmund Forster das Interesse an der Arbeit der Feuerwehr. Er wollte Hilfe leisten und für andere da sein. Außerdem war für ihn die Kameradschaft, er suchte einen Ausgleich zu seiner Arbeit. Forster war damals 19 Jahre alt.

Die Illmenseer Wehr war damals schon gut ausgestattet, mit einem der damals modernsten Fahrzeuge, dem Löschfahrzeug 16. Vor 40 Jahren musste noch jeder Mann ab 18 Jahren, der nicht in der Feuerwehr aktiv war, 50 Mark bezahlen.

Was motivierte Siegmund Forster, der Wehr über all die Jahre treu zu bleiben? Vor allem die gute Kameradschaft und die schönen Zeiten miteinander. „Die schönen Zeiten bleiben in Erinnerung“, schwärmt er. Für ihn ist es eine Freude, zu sehen, wie junge Leute dazukommen. Er empfindet es als positiv, dass heute auch Frauen in die Wehr aufgenommen werden – das war vor 40 Jahren noch nicht der Fall.

Auf die Frage, ob man mit der Zeit Routine bekommt bei den Einsätzen, meint Forster, er würde nicht von Routine sprechen, denn „jeder Einsatz ist anders“. Wichtig sei, ruhig zu bleiben und die Nerven zu behalten. Einige technische Neuerungen sind in den 40 Jahren dazugekommen, auch neue Aufgabengebiete. Dadurch sei die Ausbildung aufwendiger geworden und man müsse mehr lernen als vor 40 Jahren. Anfangs bestand die Aufgabe der Wehr vor allem aus Brandbekämpfung. Später kam zum Beispiel die Rettungsschere dazu. (hug)