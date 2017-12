Illmensee Illmensee muss wieder einen Kämmerer suchen

Nach längerer Vakanz hatte die Gemeinde Illmensee im Sommer einen neuen Kämmerer eingestellt, der nun gekündigt hat.

Warum Aushilfskämmerer Robert Erath in der jüngsten Gemeinderatssitzung neben Bürgermeister Jürgen Laßer Platz genommen hatte, wurde im Lauf des turbulenten Abends klar. Christoph Riemann, der erst am 1. Juni den vakanten Kämmereiposten übernommen hatte, ist schon wieder weg. Er habe gekündigt, erklärte Rathauschef Lasser und deutete an, dass es nicht nur verwaltungsinterne Probleme gegeben hat. "Ich bedauere das zutiefst", betonte Wolfgang Treß mehrfach. Riemann hatte nach Angaben von Erath noch den schriftlichen Teil des Rechenschaftsberichts 2016 erledigt und dort darauf hingewiesen, dass Illmensee eine finanzschwache Gemeinde und abhängig von Zuweisungen sei. "2016 war kein positives Jahr", resümmierte der ausgeschiedene Kämmerer, dass die geplante Nettoinvestitionsrate nur 76 000 Euro anstatt der geplanten 323 000 Euro betragen habe.