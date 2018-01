Illmensee Illmensee: Kinder wünschen sich eine Pumptrack-Anlage

Sehr positiv steht der Gemeinderat Illmensee dem Wunsch von Kindern und Jugendlichen nach einem Pumptrack gegenüber.

Auf große Zustimmung stieß Jugendbeauftragter Jens Braunschmid, der in der Kommune unter anderem den Jugendtreff verantwortet, bei der jüngsten Sitzung im Gemeinderat mit dem Vorschlag, in der Gemeinde eine Pumptrack-Strecke anzulegen. Dieses Freizeitangebot sei ein großes Anliegen der Kinder und Jugendlichen, erklärte Braunschmid, dass damit ein spezieller Mountainbikeparcours gemeint ist, aufgeschüttet und modelliert mit Erde. Ohne großen Aufwand könnte ein solcher Rundkurs angelegt und auch problemlos wieder beseitigt werden. Benötigt würden lediglich ein Platz mit einer Mindestgröße von zwölf auf sechs Metern, Erde sowie Schaufel und Spaten, um das Gelände mit Sprungschanzen oder Bodenwellen herzurichten. Der Sozialpädagoge wollte die Ergebnisse des Jugendbegleitprojekts "14er Rat" im Rathaus eigentlich gemeinsam mit den Kindern präsentieren, aber angesichts des stürmischen Wetters hatte er auf die Teilnahme der jungen Leute verzichtet.

Braunschmid plädierte dafür, die Kinder bei der Pflege der Anlage mit einzubeziehen und einen ortsnahen Standort auszusuchen, um das Geschehen im Blick zu haben, womit man auch einer möglichen Vermüllung vorbeuge. Ratsmitglied Wolfgang Treß verhehlte seine Begeisterung für die Projektidee nicht und erinnerte daran, dass mit einer solchen Gemeinschaftsaktion auch der Grundschulschulhof geschaffen wurde. Auch sein FW-Kollege Martin Rieger, der an mehreren Treffen der Jugendgruppe teilgenommen hatte, war Feuer und Flamme vom Engagement der Kinder. In der Gemeinde sehe man viele Radfahrer, und auch Ältere wären von einer Pumptrack begeistert.

Es habe schon privat organisierte Radfahrangebote gegeben, ergänzte Rieger,"dass sich die Kinder einfach draußen bewegen wollen." Würde man ein solches Angebot auf Vereinsebene initiieren, wäre das Interesse riesig, ist Rieger überzeugt. Auch die übrigen Ratsmitglieder zeigten sich von dem Plan sehr angetan, und Josef Metzler fielen spontan zwei mögliche Standorte ein, einer davon beim Friedhof. Dort verfügt die Gemeinde wegen einer möglichen Erweiterung über ausreichend Gelände, und das Gelände wäre ideal geeignet. "Wir werden das prüfen", sagte Bürgermeister Jürgen Laßer zu.

Ebenfalls überprüft werden soll eine von den Kindern als gefährlich eingestufte Verkehrssituation, denn im Rahmen ihrer Treffen hatten die Gruppe, mit einer Kamera ausgerüstet, die Gemeinde unter die Lupe genommen, und dabei positive wie negative Seiten dokumentiert, wie Jens Braunschmid erklärte. Die Natur, das Seefreibad und auch die Schule werden von der jüngeren Generation von Illmensee als toll wahrgenommen. Dagegen empfinden die Kinder den Einmündungsbereich Seestraße/Hauptstraße als sehr unübersichtlich, denn bedingt durch eine große Hecke, müssten sie bis an den Straßenrand gehen. Ein "mulmiges Gefühle" beschleiche viele Kinder, wenn sie den Zebrastreifen in Richtung Ortsausgang in Höhe Friedhof nutzen, protokollierten die Mädchen und Jungen nach ihrer Gemeindeschau.

Wenn es nach Wolfgang Treß geht, dann könnte das Projekt Pumptrack schon im Frühjahr in Angriff genommen werden, auch weil die Pläne quasi schon fertig sind. Beim letzten Gruppentreffen haben die Kinder und Jugendlichen ihren Wunschparcours gemal, und nun hat die Gemeinde immerhin die Auswahl zwischen drei Varianten.

Spielplatz

Auch für den geplanten Spielplatz im Wohngebiet "Im Grund" ist eine Gemeinschaftsaktion geplant. Wolfgang Treß, im Privatberuf Landschaftsplaner, hat sich bereit erklärt, das Projekt zu betreuen beziehungsweise zu übernehmen. Geklärt werden muss noch, ob einige Spielgeräte vom Spielplatz in Ruschweiler übernommen werden. (siv)