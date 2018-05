16.05.2017 15:33 Sabine Hug Illmensee DRK Illmensee plant neue Jugendrotkreuzgruppe

Der DRK-Ortsverein Illmensee ist in vielen Bereichen aktiv, wie bei der Hauptversammlung deutlich wurde. Die Ehrenamtlichen in der Helfer-vor-Ort-Gruppe wurden im Jahr 2016 zu 84 Einsätzen gerufen. Jetzt will das DRK sich wieder verstärkt der Nachwuchs-Werbung widmen und plant, die Jugendrotkreuzgruppe wiederzubeleben.