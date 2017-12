Illmensee Bürgermeister Jürgen Laßer: "Alles ist voll am Laufen"

Jürgen Laßer, Bürgermeister von Illmensee, lehnt die von mehreren Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung geforderte Klausurtagung ab.

Keine versöhnliche Weihnachtsstimmung erlebte ein Dutzend Zuhörer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, wo die Spannungen zwischen dem Gremium und Bürgermeister Jürgen Laßer mehrfach überdeutlich wurden. "Sie sind kein Bürgermeister", konstatierte Josef Metzler (FW), während Laßer den Ratsmitgliedern vorwarf: "Sie wissen grundsätzlich alles besser. Und der Bürgermeister macht grundsätzlich alles falsch!" Er ermahnte das Gremium, sich nicht als Opposition der Verwaltung zu gerieren.

Metzler wollte nicht glauben, dass Laßer sich nach der Ankündigung von Dr. Gerhardt seine Praxisräume in Illmensee spätestens zum Jahresende 2018 aufzugeben, noch nicht intensiv bezüglich einer Nachfolge gekümmert hat. Er müsse abwarten, bis der scheidende Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung die Aufgabe mitgeteilt habe, erklärte Laßer. "Die Gemeinde muss aktiv werden", forderte Metzler vom Rathauschef auch Antworten auf die Frage, was in der Gemeinde im kommenden Jahr angepackt werden soll, denn nur dann könne man beispielsweise Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock beantragen. Um solche Mittel zu erhalten, müsse ein genehmigter Haushalt vorliegen, erklärte Aushilfskämmerer Robert Erath, dass die Frist für den Ausgleichsstock am 1. Februar 2018 endet, wobei Illmensee für 2018 keine Anträge gestellt habe. "Wie kommen wir aus dem Schlammassel raus?", fragte Wolfgang Treß (FW) Bürgermeister Laßer direkt, was dieser in den nächsten zwei Jahren machen wolle. Treß konstatierte, dass der Gemeinderat nicht immer einfach sei, aber das Gremium versuche, die Verwaltung zu unterstützen. Der Rathauschef erinnerte daran, dass in den vergangenen sechs Jahren Investitionsprojekte für fünf Millionen Euro realisiert wurden, für die man mehr als vier Millionen Euro Zuschüsse erhalten habe.

Treß bilanzierte für diesen Zeitraum allerdings eine "wahnsinnige Erosion" und forderte eine Klausurtagung von Gemeinderat und Verwaltung, was Laßer ablehnte. "Eine Klausur gibt es nicht", erinnerte er die Räte daran, dass sich diese vor Jahren nach einer Klausur bei der Kommunalaufsicht beschwert hätten. So wie der Gemeinderat agiere, sei die Eigenständigkeit von Illmensee nicht sicher, stellte Jürgen Laßer noch als Frage in den Raum. Jörg Ehrlinspiel (FW) fragte nach den Förderanträgen für die geplante Schulsanierung, die nach Angaben von Laßer gestellt sind, wobei die Antragsbehörde festgestellt habe, dass ein Formular gefehlt habe. "Alles ist voll am Laufen", erklärte der Rathauschef. Kalt ließ ihn auch die Kritik von Josef Metzler, der monierte, dass er mit der Gemeinde Deggenhausertal wegen einer Erhöhung des Wasserbezugspreises verhandeln sollte und nach drei Jahren noch kein Ergebnis vorliege. "Es sind lange Verhandlungen", erwiderte der Verwaltungschef.

Robert Ehrat, langjähriger Kämmerer von Wald, und seit Jahren als Aushilfskämmerer in Illmensee im Einsatz, erläuterte die Jahresrechnung 2016, wobei er den Vermögenshaushalt als "Schlafhaushalt" bezeichnete, weil viele geplante Vorhaben nicht umgesetzt wurden. Hier hakte Jörg Ehrlingspiel verbissen nach und fragte unter anderem, warum die 6000 Euro für die Feuerwehr nicht ausgegeben wurden: "Weil die Feuerwehr keinen Antrag gestellt hat", gab es vom Bürgermeister eine klare Antwort. Als "erschreckend" bezeichnete Ehrlinspiel die Personalkostensteigerungen von zwei Prozent binnen fünf Jahren, was Robert Erath unter anderem mit Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst erklärte. Nicht verstehen wollte der Gemeinderat auch die 10 000 Euro an zusätzlichen Reinigungskosten. Nachdem zwei Reinigungskräfte in Ruhestand gingen, habe man trotz Stellenausschreibungen keine Kräfte gefunden und musste daher einen teureren externen Dienstleister beauftragen, diese Pflichtaufgabe zu erfüllen, erläuterte der Bürgermeister. So wie der Gemeinderat auftrete, sei es kein Wunder, dass man kein Personal finde, gab er seinem Gremium noch auf den Weg. Als "Sorgenkind der Gemeinde" bezeichnete Robert Erath den Bade- und Fischereibetrieb, der 2016 ein Minus von 81 000 Euro verursachte, das im Haushalt 2018 ausgeglichen werden muss. Optimistisch ist der erfahrene Kommunalrechner, dass die Gemeinde zu Jahresanfang einen Haushalt verabschieden kann, nachdem man 2017 erst im zweiten Halbjahr zu Potte kam. Im Januar 2018 könnte man nicht öffentlich vorberaten und dann im Februar über das Zahlenwerk entscheiden.

Kommune

Illmensee mit seinen knapp 2000 Einwohern wird mit seinen 100 Hektar Seenfläche auch Drei-Seen-Gemeinde genannt und ist seit 1987 ist Illmensee ein staatlich anerkannter Erholungsort. Bürgermeister Jürgen Lasser (geb. Hoffmann) trat am 2. Januar 2012 sein Amt als Nachfolger von Bernhard Stadler an. Er war im zweiten Wahlgang mit 58,1 Prozent zum Rathauschef gewählt worden.