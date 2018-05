Illmensee 16 Kinder gehen in Illmensee zur Erstkommunion

16 Kinder gehen in Illmensee zur Erstkommunion

Mit Blasmusik geht's zum feierlichen Gottesdienst in die Pfarrkirche in Illmensee.

Aus den Pfarreien in Illmensee, Denkingen und Pfrungen sind insgesamt 16 Kinder und ihre Familien zusammen gekommen, um in Illmensee ihre Erste Heilige Kommunion zu feiern. Pfarrer Martinho Dias Mértola freute sich mit ihnen und segnete ihren Lebensweg. Unter musikalischer Begleitung des Musikvereins Illmensee unter Leitung von Georg Zubler zogen die Kinder mit dem Pfarrer und den Ministranten in die Kirche ein. hug/Bild: Sabine Hug