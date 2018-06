11.12.2016 13:57 SK Hohentengen Wohnung verwüstet: Party spricht sich in sozialen Netzwerken herum und läuft aus dem Ruder

Eine eigentlich für einen überschaubaren Personenkreis geplante Sturmfrei-Party eines 16-Jährigen sprach sich in sozialen Netzwerken herum, so dass sich am Freitagabend im elterlichen Wohnhaus etwa 80 Personen einfanden.