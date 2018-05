Hohentengen/Kreis Sigmaringen Verkehrsunfall Hohentengen: 20-Jährige stirbt nach Aufprall gegen Baum

In Hohentengen im Kreis Sigmaringen ereignete sich am Montag ein schwerer Autounfall, bei dem eine 20-Jährige tödlich verunglückte. Aus bislang unbekannter Ursache ist sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt - der Wagen fing Feuer.

Eine junge Frau ist im Kreis Sigmaringen mit ihrem Auto tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war die 20-Jährige am Montag Richtung Hohentengen gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin prallte sie mit dem Wagen gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde sie in dem Auto eingeklemmt und starb an ihren Verletzungen. Der Wagen fing Feuer und brannte im Inneren aus. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären.